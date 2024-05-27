"Дана Уайт хотел моего боя с Гэрри, но я жду более громкое имя" - интервью со звездой UFC Хоакином Бакли - ВИДЕО

Бакли рассказал, для чего бросил вызов Макгрегору, полагая, что он сделал именно то, чего и хотел, даже несмотря на критику фанатов

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Хоакин Бакли отреагировал на негативную реакцию фанатов про его вызов Конору Макгрегору, а также раскрыл подробности о предложениях от UFC сразиться с Иэном Гарри и Майклом Пейджем в интервью с Middleasy

Вызов Макгрегору - это способ привлечь внимание

Хоакин Бакли 11 мая на турнире в Сент-Луисе одержал четвертую победу подряд в полусреднем весе UFC. Несмотря на хорошую форму и очередной успех, многие теперь говорят о нелепом вызове Хоакина на поединок ирландской супервезде Конору Макгрегору.

Сразу после победы единогласным решением судей над Нурсултоном Рузибоевым на UFC в Сент-Луисе Бакли попал в заголовки газет, когда он, пытаясь подогреть интерес к себе, в негативном ключе прошелся по Конору во время своего интервью после боя.

Вызов был немедленно встречен критикой со стороны бойцов и фанатов — тем, о чем Бакли не слишком обеспокоен. Разговаривая с журналистом Майком Оуэнсом в эксклюзивном интервью для Middleasy, Хоакин дал понять, что пока люди говорят о нем, он все ближе и ближе к своей цели:

«Я сделал именно то, что должен был сделать. Предполагалось, что это заставит людей эмоционально отреагировать на мои слова. Все любят Конора Макгрегора.

Он самый популярный и известный боец всех времен из-за того, что он сделал для спорта. Впрочем, Макгрегор таким и должен быть. Итак, я знал, что, если я заговорю о нем, то самому Конору не придется ничего мне говорить.

Это должны были сделать фанаты. Пока все они были увлечены моими словами о бое с Макгрегором, их клики и комментарии сделали это видео со мной еще более популярным.

Называете ли вы это лучшим или худшим вызовом, для меня не имеет значения. Это всего лишь ваше мнение»

Конор Макгрегор вернется в октагон в субботу 29 июня, спустя почти 3 года после своего провального боя с Дастином Порье. Хедлайнер UFC 303 в рамках Международной недели боев, бывший чемпион двух дивизионов в лиге Даны Уайта, сразится с экс-обладателем титула Bellator в легком весе Майклом Чендлером.

Правда, их поединок с Макгрегором пройдет в полусреднем дивизионе. Так что Чендлер точно не рискует своим местом в рейтинге в весе до 70,3 кг.

Бакли рассказал о срывах боев с Бернсом и Гэрри

Бакли поделился мыслями о том, как пройдет поединок Майкла и Конора, сказав следующее:

«Конор выглядит свежо, он выглядит круто. Перед этим боем он хотя бы выглядит трезвым. Майкл Чендлер всегда был трудолюбивым, он всегда был дисциплинированным псом.

Но та техника на ногах, которой обладает Макгрегор, намекает на то, что его соперник будет бороться в этом бою. Уверен, в стойке Макгрегор будет доминировать над Чендлером»

Если отойти немного в сторону от вызова Макгрегору, то Хоакин Бакли получал весьма достойные предложения после своей крупной победы в Сент-Луисе над Нурсултоном Рузибоевым.

Приближаясь к топ-10 полусредневесов, Хоакин уже готовится к большому шагу в карьере, когда вернется в октагон. После своей последней виктории американец также упомянул Бернса в качестве потенциального соперника.

Joaquin Buckley vs Vicente Luque | FULL FIGHT | UFC St. Louis

Гилберт был более чем рад разделить с Хоакином октагон, но с их боем придется повременить. По словам Бакли, у бывшего претендента на титул в полусреднем весе UFC уже запланирован бой, который еще не был объявлен официально.

«Он мог бы ответить и по-другому, но у него есть еще один бой. Я не должен ничего говорить, но у него есть другой противник, и это не я»

Впрочем, еще за 2 недели до своего последнего триумфа Бакли уже получил множество предложений на следующий бой:

«Они назвали мне имя, но, к сожалению, это имя перешло к кому-то другому, так что прямо сейчас мы просто ждем. Мы ждем громкого имени и важного звонка от UFC»

Он заявил, что ему был предложен бой с Иэном Гэрри, но Бакли в конечном итоге отклонил его из-за неудобных сроков. Однако американец дал понять, что имя того бойца, с которым сорвался поединок, это не ирландец.

«UFC хотел моего боя с Гэрри в карде с Макгрегором. Это было бы грандиозно, но у меня есть мои дети и семья, которым я должен уделять время» - добавил Хоакин.

Бакли объяснил свой успех в полусреднем весе

UFC Сент-Луис: Хоакин Бакли - Слова после боя

По словам Бакли, UFC даже связались с ним по поводу потенциального боя на UFC 304, когда промоушен вернется в Великобританию с очередным громким ивентом в июле.

«Я должен был драться в Манчестере, но соперник снова сменился», — добавил Бакли прежде, чем намекнуть на то, что его очередным визави должен был стать Майкл Пейдж.

Раньше Бакли еще в среднем весе выходил на серию из трех побед кряду. Но спустившись на дивизион ниже, его выступления выглядят более впечатляющими.

Хоакин одержал 4 победы кряду. Причем в каждом поединке он выглядел максимально уверенно и можно сказать, что ему удалось реанимировать свою карьеру. Сейчас он идет 11-м в рейтинге полусредневесов.

Теперь, находясь на пороге попадания в топ-10, Бакли предстал, как совершенно новый и гораздо более дисциплинированный боец, который мечтает однажды повесить золото UFC на свой пояс.

«Изменение заключалось в том, чтобы отнестись к этому всему более серьезно, и стать более дисциплинированным», — сказал Бакли.

«Было проделано много работы. В том числе и для моей ментальности. Я сидел в темной комнате наедине с собой, в своей голове, позволяя себе по-настоящему подумать о том, как я могу изменить не только себя, но и игру, которая меня окружает.

Я действительно чувствую, что в смешанных единоборствах люди многое делают неправильно. Они ничего не вкладывают в игру, но пытаются доказать, что они звезды.

Но я чувствую, что все, к чему я стремился и что сделал, было создано моим воображением. Это помогло мне добиться успеха в полусреднем весе» - добавил в заключении Хоакин Бакли.

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