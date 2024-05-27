27 Мая 2024
RU

Волкановски дал категоричный прогноз на бой Махачева и Порье на UFC 302

Другие
Новости
27 Мая 2024 19:22
12
Волкановски дал категоричный прогноз на бой Махачева и Порье на UFC 302

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", их бой состоится на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного мероприятия.

"Ислам слишком хорош. Он слишком осторожный боец, чтобы допускать ошибки, из-за которых может позволить себя поймать в поединке с кем-то вроде Дастина Порье. Дастин - великий боец, но я не вижу никого, кто способен победить Ислама в ближайшее время. Если только его не поймают. Ислам настолько хорош, что это будет финиш в его исполнении. Полагаю, он финиширует сабмишном", - сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

İdman.biz

Новости по теме

Четыре медали сумоистов на финише чемпионата Европы - ФОТО
11:17
Другие

Четыре медали сумоистов на финише чемпионата Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по сумо завоевала одну золотую, две серебряные и девять бронзовых наград
Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком
26 Мая 09:49
Другие

Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком

Бой состоится в конце 2024 или начале 2025 года
Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы
25 Мая 12:06
Другие

Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы

Hа счету команды уже одна золотая и две бронзовые награды
Промоутер Фьюри отреагировал на новость о скором лишении Усика пояса IBF
24 Мая 23:59
Другие

Промоутер Фьюри отреагировал на новость о скором лишении Усика пояса IBF

"Было бы обидно"
Обсуждены перспективы сотрудничества между антидопинговыми организациями Азербайджана и Чехии
24 Мая 17:29
Другие

Обсуждены перспективы сотрудничества между антидопинговыми организациями Азербайджана и Чехии

В Баку состоялась встреча Национального антидопингового агентства Азербайджана и руководства Чешского антидопингового комитета
Конор Макгрегор сделал заявление на тему своего будущего в UFC
23 Мая 23:12
Другие

Конор Макгрегор сделал заявление на тему своего будущего в UFC

"UFC - это моё сердце и моя душа, я очень люблю эту компанию"

Самое читаемое

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ
25 Мая 21:20
Азербайджанский футбол

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО
24 Мая 21:38
Гимнастика

Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике
30-е чемпионство нашей сборной
25 Мая 14:59
Борьба

30-е чемпионство нашей сборной

Жаля победила всех своих соперниц в категории до 57 кг