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Обсуждены перспективы сотрудничества между антидопинговыми организациями Азербайджана и Чехии

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24 Мая 2024 17:29
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Обсуждены перспективы сотрудничества между антидопинговыми организациями Азербайджана и Чехии

В Баку состоялась встреча Национального антидопингового агентства Азербайджана и руководства Чешского антидопингового комитета.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия использованию запрещенных средств и методов, а также возможность подписания меморандума о взаимопонимании с целью обмена опытом.

Обе стороны выразили заинтересованность в совместной деятельности по инновационным проектам, направленным на совершенствование антидопинговых программ.

В ходе встречи особое внимание было уделено разработке мобильного приложения, которое позволит спортсменам и вспомогательному персоналу спортсменов проверять, находятся ли препараты в Запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Эта программа станет важным инструментом обеспечения чистого спорта и защиты спортсменов от преднамеренного использования запрещенных веществ.

Глава Чешского антидопингового комитета Мартин Чижек отметил, что они довольны возможностью сотрудничества с AMADA.

Руфат Эфендиев, заместитель исполнительного директора AMADA, добавил, что "мы видим большой потенциал в этом партнерстве, а инновационные подходы, такие как разработка мобильного приложения, позволят нам поднять антидопинговые стандарты на новый уровень".

İdman.biz

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