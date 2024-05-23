Конор Макгрегор сделал заявление на тему своего будущего в UFC

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор высказался о переговорах с промоушеном относительно нового контракта.

«UFC - это моё сердце и моя душа, я очень люблю эту компанию. Сейчас я веду с ними переговоры на предмет заключения нового контракта, всё идет хорошо. Мы испытываем глубочайшее уважение друг к другу. Мы сделали невероятный бизнес. Между нами глубокое уважение и прочная связь. Давайте вместе посмотрим, что принесёт нам будущее», - сказал Макгрегор на канале TheMacLife в YouTube.

На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Сейчас Конору 35 лет.

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