24 Мая 2024
RU

Конор Макгрегор сделал заявление на тему своего будущего в UFC

Другие
Новости
23 Мая 2024 23:12
38
Конор Макгрегор сделал заявление на тему своего будущего в UFC

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор высказался о переговорах с промоушеном относительно нового контракта.

«UFC - это моё сердце и моя душа, я очень люблю эту компанию. Сейчас я веду с ними переговоры на предмет заключения нового контракта, всё идет хорошо. Мы испытываем глубочайшее уважение друг к другу. Мы сделали невероятный бизнес. Между нами глубокое уважение и прочная связь. Давайте вместе посмотрим, что принесёт нам будущее», - сказал Макгрегор на канале TheMacLife в YouTube.

На счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Сейчас Конору 35 лет.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов встретился с делегацией TBMM - ФОТО
23 Мая 21:15
Другие

Фарид Гаибов встретился с делегацией TBMM - ФОТО

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между двумя странами в сфере молодежи и спорта находится на высоком уровне
Испугавшись побоев в семье, Самир Алескеров вернулся в кэмпо - только на İdman.Biz TV "Звездный спорт" - ФОТО - ВИДЕО
23 Мая 10:00
Другие

Испугавшись побоев в семье, Самир Алескеров вернулся в кэмпо - только на İdman.Biz TV "Звездный спорт" - ФОТО - ВИДЕО

Заходите на İdman.Biz TV на YouTube, смотрите интересную передачу и делитесь впечатлениями
Определились победители "Quba Open" - ФОТО
21 Мая 20:05
Другие

Определились победители "Quba Open" - ФОТО

В соревновании приняли участие более 30 спортсменов
Дни "Здоровой жизни" в Лачине
21 Мая 16:29
Другие

Дни "Здоровой жизни" в Лачине

Мероприятие будет стартовать каждый день в 11:00 в городе Лачин, на Лачинском бульваре
Определены победители чемпионата Азербайджана по спортивным танцам - ФОТО
21 Мая 13:39
Другие

Определены победители чемпионата Азербайджана по спортивным танцам - ФОТО

По итоговым результатам Леонард Петкевич и Ребекка Черепанова заняли первое место в латиноамериканской программе среди взрослых
В Нахчыване завершился второй чемпионат по бодибилдингу - ФОТО
20 Мая 18:11
Другие

В Нахчыване завершился второй чемпионат по бодибилдингу - ФОТО

Обладатели первых трех мест были награждены дипломами, медалями и кубками, остальные награждены почетными грамотами

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Чемпионат мира доверили Баку
21 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

Чемпионат мира доверили Баку

Наша столица примет чемпионат мира по футболу в 2025 году
Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Чемпионат Европы: наши борцы завоевали 2 золота и 2 бронзы - ФОТО
21 Мая 19:27
Борьба

Чемпионат Европы: наши борцы завоевали 2 золота и 2 бронзы - ФОТО

Сегодня в Баку определятся первые призеры чемпионата Европы по греко-римской борьбе U-23