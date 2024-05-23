Испугавшись побоев в семье, Самир Алескеров вернулся в кэмпо - только на İdman.Biz TV "Звездный спорт" - ФОТО - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стал актер и юморист Самир Алескеров, известный в народе как “Сяфгулу”.

Как сообщает İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой Самир Алескеров показал свои навыки по кэмпо. Как оказалось, он несколько лет занимался восточными единоборствами, но решил не продолжать… боясь быть избитым в семье. Специальным гостем передачи стал президент Федерации по годзю-рю окинава каратэ-до и кобудо-кэмпо, обладатель 8-го дана, заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана Танрыверди Аллахвердиев.

Нунчаки, болевые приемы, эффектные броски…

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