В Нахчыване завершился второй чемпионат по бодибилдингу - ФОТО

19 мая в Молодёжном центре Нахчывана состоялся чемпионат Автономной республики по бодибилдингу.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, организованные совместно Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, фитнес-клубом «Туран» и спонсором «RTN Groups», посвящены памяти наших шехидов, погибших в селе Гюннут Шарурского района.

Сначала минутой молчания была почтена память всех наших шехидов, павших за Родину, а затем прозвучал Государственный гимн. После этого началась борьба спортсменов.

Согласно регламенту чемпионата, спортсмены ростом 170, 175, 180+ см выступили в варианте "mens fizik" и весовых категориях 75 кг в классическом варианте. Призеры были определены общим решением жюри, в которое вошли тренер по фитнесу, чемпион мира и Европы по бодибилдингу Вугар Вердиев, члены сборной Турции Волкан Зюлалоглу и Хусейн Табару, а также заслуженный тренер Шафи Гусейнов. Согласно оценке, титула победителей в своих категориях удостоились Кянан Алирзаев (170 см), Эльнур Тагизаде (175 см), Али Бахарташ (180+ см) и Вели Алиев (75 кг). При этом абсолютным победителем соревнования был выбран Али Бахарташ. Обладатели первых трех мест были награждены дипломами, медалями и кубками, остальные награждены почетными грамотами.

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Меджид Сеидов, Генеральный консул Турции в Нахчыванской Автономной Республике Асип Кая, Генеральный консул Генерального консульства Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Рухулла Пирибалай и другие. Членам жюри были вручены благодарственные письма.

İdman.biz

19 мая в Молодёжном центре Нахчывана состоялся чемпионат Автономной республики по бодибилдингу.