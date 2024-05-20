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Макгрегор: У Джошуа было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Фьюри?

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20 Мая 2024 07:38
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Макгрегор: У Джошуа было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Фьюри?

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», популярный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предположил, какие поединки могут быть организованы с участием украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«Усик невероятен. Он победил и Джошуа, и Фьюри. У Энтони было два боя с Усиком, так почему бы не дать ещё один шанс Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Эй Джеем и Усиком. Спасибо Турки Аль аш-Шейху и всем остальным, кто причастен к этой эре боёв в супертяжёлом весе, за то, что всё это было организовано», - написал Конор в своих социальных сетях.

Ранее Усик провёл поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

İdman.biz

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