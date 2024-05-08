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Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге - ВИДЕО

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8 Мая 2024 10:19
Эксклюзив! Чемпион мира Джавид Челебиев против актера Ильгара Мусаева на боксерском ринге - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" («Звездный спорт») стал известный актер театра и кино Ильгар Мусаев. Во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой актер рассказал о своем увлечении боксом, и даже предстал в эфире в своих старых трусах и майке, показав рваные боксерские перчатки. Более того, он привел трех своих сыновей, которые занимаются борьбой.

Брат пошел против брата! А кульминацией стал бой между чемпионом мира Джавидом Челебиевым и Ильгаром Мусаевым. Чем завершилась битва?

Эксклюзивные кадры смотрите на İdman.Biz TV.

İdman.biz

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