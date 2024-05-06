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3 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате Европы - ФОТО

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6 Мая 2024 09:58
3 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате Европы - ФОТО

В Стокгольме, столице Швеции, завершился чемпионат Европы по ушу-санда.

İdman.biz сообщает, что сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 3 золотые и 2 серебряные медали.

Под руководством старшего тренера Баратдина Салимова Амин Алилли (60 кг) и Хамза Расулзаде (65) стали чемпионами Европы среди молодежи. Проигравший в финале Эльчин Мурадов завоевал серебро.

В борьбе между взрослыми Орхан Хатамов (48 кг) поднялся на вершину пьедестала почета. Руслан Пиралиев (70 кг) завершил чемпионат континента с серебряной медалью.

Эмин Ага

İdman.biz

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