Интригующая битва "Канело" и Мунгии, возвращение Иноуэ. Анонс боксерских боев в Лас-Вегасе и Токио - ВИДЕО

«Канело» сразится с Мунгией, Иноуэ против Нери и другие самые интересные боксерские бои этой недели

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

5 и 6 мая состоятся 2 громких боксерских карда в Лас-Вегасе и Токио. Представляем самые интересные бои, которые точно стоит посмотреть

1. Марио Барриос против Фабиана Майданы

5 мая на турнире в Лас-Вегасе временный чемпион в полусреднем весе Марио Барриос будет защищать свой титул WBC против аргентинского бойца Фабиана Майданы. Это будет противостояние совершенно разных по классу боксеров.

Латиноамериканец только проделывает себе дорогу к громким и звездным боям. Он никогда не дрался с представителями первой пятерки рейтинга и бил исключительно середняков вроде Карлоса Кордобы и Рамзеса Агатоны.

А вот Марио в отличие от Фабио - это боец крупного калибра. У него 3 победы и 2 поражения за последние 5 поединков. Но при этом уровень оппозиции был максимально звездным.

Проигрывал Барриос Джервонте Дэвису и Киту Турману. Впрочем, последняя победа была добыта также над известным боксером Йорденисом Угасом, дравшегося ранее с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо.

Марио выглядит безоговорочным фаворитом. Вопрос заключается в том, насколько серьезно он отнесется к этому поединку и не будет ли с его стороны недооценки соперника, потому как 2024 год преподнес болельщикам уже не одну сенсацию.

2. Джейсон Молони против Йошики Такеи

Jason Moloney Wins World Title In Points Decision | FIGHT HIGHLIGHTS

Чемпион мира в легчайшем дивизионе по версии WBO Джейсон Молони встретится в ринге с пятым номером рейтинга Йошики Такеи 6 мая в Токио. Местный боец ранее не потерпел в профессиональной карьере ни единого поражения.

Такеи выиграл все предыдущие 8 поединков нокаутами. К этому бою он подходит после яркой победы нокаутом на домашнем турнире в Японии над Альберто Диасом уже во втором раунде.

Однако на этот раз напротив него будет стоять гораздо более опытный и тяжелый оппонент. У Джейсона на профессиональном ринге 29 поединков и победителем он выходил в 27-ми из них.

После поражения от Наоя Иноуэ нынешний обладатель титула одержал 6 побед кряду. Вакантный пояс он выиграл летом прошлого года. Тогда Молони избивал на протяжении всех 12-ти раундов Висента Астролабио.

Тоже самое было и в рамках защиты титула с его последним соперником Солом Санчесом в январе этого года. Возможно, грядущий поединок пройдет для Молони гораздо сложнее предыдущих двух, ведь Такеи способен потушить свет в глазах абсолютно любому противнику своим мощным ударом.

3. Такума Иноуэ против Шо Ишиды

Один из самых ярких японских боксеров Такума Иноуэ встретится на турнире в Токио 6 мая против своего соотечественника Шо Ишиды. Их противостояние пройдет в рамках легчайшего дивизиона за чемпионский пояс по версии WBA.

На данный момент титул принадлежит Такуме, который является младшим братом другого японского звездного боксера Наоя Иноуэ. Впрочем, несмотря на родственные связи, их стили очень различны.

Такума на профессиональном ринге провел 19 поединков, в 18-ти из которых вышел победителем. Он очень быстр, техничен и вынослив. Но вот отсутствие поставленного нокаутирующего удара это явная проблема.

Лишь в четырех поединках на профессиональном ринге он финишировал своих соперников. А вот его оппонент Ишида нокаутировал 50% противников. Легкой прогулкой для действующего чемпиона он точно не станет.

Бо занимает первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона по версии WBA и подходит к данному противостоянию на серии из пяти выигранных боев кряду. Последнего своего оппонента Ишида нокаутировал. И тоже самое он намерен сделать и в бою со звездным Такума Иноуэ.

4. Наоя Иноуэ против Луиса Нери

Наоя Иноуэ не так давно повторил достижение Теренса Кроуфорда, став абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. 6 мая на турнире в Токио ему предстоит проводить защиту всех титулов во втором легчайшем весе.

Неудивительно, что в противостоянии с бывшим чемпионом мира по версии WBC Луисом Нери Иноуэ считается большим фаворитом. В отличие от противника Наоя никому не проигрывал на профессиональном ринге.

Да и всех предыдущих соперников он буквально переезжал. Особое внимание стоит обратить на ударную мощь японца. 23 победы нокаутом в 26-ти поединках на профессиональном ринге это очень много.

Далеко не каждый звездный тяжеловес может похвастаться таким процентом досрочных выигрышей. У его визави Луиса Нери 4 победы за 5 последних боев, при этом уровень оппозиции был не самый высокий.

Сложно представить, за счет чего мексиканец сумеет победить такого всесторонне развитого боксера, как Иноуэ. Вероятно, в бою против абсолютного чемпиона Нери поможет только чудо.

5. «Канело» против Хайме Мунгия

Еще один бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет на турнире в Лас-Вегасе 5 мая. На этот раз уже в рамках второго среднего дивизиона в главном событии вечера встретятся Сауль Альварес и Хайме Мунгия.

На данный момент все 4 пояса принадлежат «Канело». Звездный мексиканец провел на профессиональном ринге 64 боя. У Альвареса 60 побед, по 2 ничьи и 2 поражения. За последнее время он проигрывал только Дмитрию Биволу в мае 2022 года по очкам, но то была битва в полутяжелом весе, а не в привычной категории для Сауля.

После неудачи в поединке с россиянином Альварес одержал 3 победы кряду над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло — всех трех одолел по очкам. Многие эксперты критиковали Сауля за то, что он избегал поединков с прямыми конкурентами и вот настал момент встречи с одним из них.

Хайме Мунгия 27-летний мексиканский боксер, у которого ни единого поражения на профессиональном ринге. Он занимает первую строчку в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBO и подходит к титульному бою с «Канело» на серии из 43-х выигрышей кряду.

В последнем поединке Хайме удалось сделать то, чего не получилось у Альвареса — нокаутировать Джона Райдера. Тогда британец упал от ударов непобежденного Мунгии в девятом раунде.

Но какой сюрприз Хайме сумеет преподнести именитому соотечественнику, который подрался с главными звездами бокса в 21-м веке? Для каждого из них очное противостояние станет настоящим испытанием на прочность.

Впрочем, когда речь идет о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, по-другому и быть не может.

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