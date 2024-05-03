Наримана Аббасова ждет бой в Алматы

Определился основной кард турнира по смешанным единоборствам «Naiza Fightnight», кооторый пройдет 18 мая в Алматы.

Как передает İdman.biz, в главном бою встретится азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов и представитель Казахстана Фаниль Рафиков

Еще один бой также пройдет с участием нашего спортсмена. Магеррам Гасанзаде, выступающий в полулегком весе, будет противостоять еще одному бойцу из Казахстана Сабиту Жусупову.

Отметим, что Аббасов свой последний на данный момент поединок провел на турнире «Rizin» в Баку, проиграв россиянину Али Абдулхаликову.

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