Наримана Аббасова ждет бой в Алматы

Определился основной кард турнира по смешанным единоборствам «Naiza Fightnight», кооторый пройдет 18 мая в Алматы.
Как передает İdman.biz, в главном бою встретится азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов и представитель Казахстана Фаниль Рафиков
Еще один бой также пройдет с участием нашего спортсмена. Магеррам Гасанзаде, выступающий в полулегком весе, будет противостоять еще одному бойцу из Казахстана Сабиту Жусупову.
Отметим, что Аббасов свой последний на данный момент поединок провел на турнире «Rizin» в Баку, проиграв россиянину Али Абдулхаликову.
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