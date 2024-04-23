Обсуждены перспективы спортивного сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял сегодня министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбека Максудова и его делегацию.

Как сообщает İdman.biz, встретивший гостя министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере молодежной политики и спорта в нашей стране.

Посол поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

Во встрече также приняли участие заместители министра Мариана Василева и Индира Гаджиева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Тимурлан Ачималиев, начальник управления международных связей и привлечения инвестиций Нусубали Джакипбеков и руководитель пресс-службы Айнура Абдулкалиевна.

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