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Фарид Гаибов: "Призываю всех бороться чисто и справедливо"

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21 Апреля 2024 21:24
Фарид Гаибов: "Призываю всех бороться чисто и справедливо"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов озвучил свое мнение по поводу Дня справедливого спорта.

Как сообщает İdman.biz, в социальных сетях AMADA он подчеркнул, что азербайджанские спортсмены всегда придерживаются принципов справедливого и чистого боя.

Министр призвал всех всегда бороться чисто и справедливо:

«19 апреля отмечается как Международный день справедливого спорта. По этому случаю Национальное антидопинговое агентство Азербайджана объявило Неделю справедливого спорта. На этой неделе агентство провело мероприятия с федерациями и другими спортивными организациями. Азербайджанские спортсмены всегда следовали этим принципам и в будущем продолжат бороться справедливо и чисто. Я призываю всех вас всегда сражаться чисто и справедливо».

Отметим, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем справедливого спорта в мире.

İdman.biz

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