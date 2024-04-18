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Очередная встреча замминистра со студентами - ФОТО

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18 Апреля 2024 22:14
Очередная встреча замминистра со студентами - ФОТО

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева сегодня провела очередную встречу со студентами Академии физической культуры и спорта Азербайджана (ADBTIA).

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие молодые люди, обучающиеся по специальности «Адаптивная физическая культура».

Заместитель министра Мариана Василева выразила уверенность, что мероприятие будет полезным для студентов. На встрече, прошедшей в формате вопросов и ответов, участники были проинформированы о популяризации спорта среди молодежи и значении адаптивного спорта для общества. Выслушав студентов, заместитель министра обсудила с ними их интерес к общественной деятельности и спорту.

В ходе встречи был проведен опрос и вручены подарки активным студентам.

Отметим, что во встрече также приняли участие начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, проректоры академии Алмаз Алекперова, Рафаил Новрузов и Ризван Алиев.

İdman.biz

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