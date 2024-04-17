18 Апреля 2024
RU

Чендлер выразил желание подраться с Холлоуэем за титул BMF

Другие
Новости
17 Апреля 2024 22:37
Чендлер выразил желание подраться с Холлоуэем за титул BMF

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал о том, что он хотел бы подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF.

«Хочу ли я подраться с Максом за пояс BMF? Сто процентов. Макс настоящий гангстер. Я был бы рад в будущем получить возможность с ним встретиться. Но, безусловно, сначала мне нужно будет выиграть свой бой через 74 дня», - приводит слова Чендлера MMAJunkie.

Напомним, 14 апреля на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели. Чендлер не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением Дастину Порье.

İdman.biz

Новости по теме

Марина Василева встретилась со студентами - ФОТО
17 Апреля 22:07
Другие

Марина Василева встретилась со студентами - ФОТО

Студенты были проинформированы о пропаганде спорта среди молодежи, роли массового спорта в жизни человека, важности и значимости массовых мероприятий
Ислам станет первым бойцом UFC, который будет драться в золотых перчатках
17 Апреля 20:18
Другие

Ислам станет первым бойцом UFC, который будет драться в золотых перчатках

В титульных боях будут использоваться золотые перчатки
"Справедливая спортивная неделя" в Азербайджане - ВИДЕО - ФОТО
17 Апреля 15:50
Другие

"Справедливая спортивная неделя" в Азербайджане - ВИДЕО - ФОТО

В Азербайджане проводится "Справедливая спортивная неделя"
Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы
17 Апреля 11:27
Другие

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы

В столице Молдовы Кишиневе прошел чемпионат Европы по пирамиде (бильярду)
Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО
16 Апреля 10:52
Другие

Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО

Гость рассказал о самураях и самообороне, продемонстрировал финты
Первый азербайджанский Ironman выступил на марафоне в Бонне
16 Апреля 10:32
Другие

Первый азербайджанский Ironman выступил на марафоне в Бонне

Первый "Ironman" Азербайджана Фирдовси Керимов успешно завершил еще одну гонку

Самое читаемое

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
15 Апреля 12:22
Азербайджанский футбол

Определился третий потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов
Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри
16 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев - важный разговор о евромечте, "Карабахе", Гурбане Гурбанове и "Байере" Хаби Алонсо изнутри

"В "Карабахе" у меня играл друг, я следил за командой до перехода"
"Девятка" Лиги чемпионов
16 Апреля 09:55
Мировой футбол

"Девятка" Лиги чемпионов

Определен список специалистов, одержавших на посту главного тренера больше всего побед в Лиге чемпионов
Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО
16 Апреля 10:52
Другие

Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО

Гость рассказал о самураях и самообороне, продемонстрировал финты