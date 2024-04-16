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Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО

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16 Апреля 2024 10:52
Азербайджанская ведущая наставила пистолет на самурая - ВИДЕО

В эфир вышел очередной выпуск проекта «Ulduzlu İdman» на İdman.biz TV.

На этот раз гостем известной ведущей Зюмрюд Бадаловой стал вице-президент Федерации джиу-джитсу (2007-2022 гг.), заслуженный тренер Азербайджанской Республики, руководитель бойцовского клуба «Самурай», официальный представитель Всемирной федерации джиу-джитсу в Азербайджане, обладатель черного пояса 6-й степени, актер Али Джафаров.

Программа посвящена джиу-джитсу. Гость также рассказал о самураях и самообороне, продемонстрировал финты.

Представляем видеопроект:

İdman.biz

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