Сахиб Багиров завоевал серебряную медаль на чемпионате мира - ФОТО

В Дубае прошел чемпионат мира по стронгмену.

Как сообщили İdman.biz в Федерации стронгменов Азербайджана, нашу страну на чемпионате мира представляла команда из 5 человек.

Они отправились на соревнования при поддержке Министерства молодежи и спорта и завоевали 1 медаль. Сахиб Багиров (95 кг) завоевал серебряную медаль, заняв второе место среди 25 своих соперников.

Чемпионат мира имел большое значение для Федерации стронгменов Азербайджана. Член федерации, судья международного класса Джамал Ахмедзаде впервые судил на чемпионате мира.

Эльнура Багирова, еще одна участница нашей сборной, стала четвертой на чемпионате, где она появилась впервые, остановившись в шаге от медали. Чемпион Европы Ниджат Гусейнов (110 кг) не смог принять участие в награждении победителей из-за травмы. Он закончил турнир на восьмом месте.

Наша сборная выступала на чемпионате под руководством вице-президента Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана по стронгменскому виду спорта Бахтияра Гулиева. За первое место в чемпионате боролись спортсмены из 35 стран.

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