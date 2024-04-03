Фарид Гаибов: "Благодаря победам дыхание весны почувствовалось и в спорте"

«Природа, просыпающаяся с приходом весны, передает свою положительную энергию нашему спорту. С наступлением первых мартовских дней, сопровождаемых «Неделей спорта», в спорте почувствовалось и дыхание весны».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, подводя итог прошлому месяцу.

В своей колонке "Точка зрения министра" он сообщил, что традиционная встреча с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представившими нашу страну на престижных международных соревнованиях, оказалась приятной на впечатления:

"Были представлены тяжелая атлетика, художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, акробатика, ММА, дзюдо, толкание ядра, стрельба, сумо, каратэ, параатлетика, парадзюдо, паратхэквондо, сават и прокомбат, тхэквондо, вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба. Мы выслушали впечатления спортсменов о соревнованиях и одержанных ими победах, а также обсудили их подготовку к будущим стартам с тренерами сборных".

Министр также высказал свое мнение о встрече с борцами и тренерским составом, добившимися высоких результатов на чемпионате Европы:

«Президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с борцами и тренерами, добившимися высоких результатов на чемпионате Европы. А также студентами-борцами, обучающихся в гимназии иностранных языков имени Джаббарова. В этом году наши борцы добились больших успехов на континентальном первенстве, придерживаясь традиции. В настоящее время в гимназии иностранного языка обучаются около 50 борцов-подростков из разных регионов страны. Школьники, обеспеченные питанием и проживанием, также занимаются в спортзале комплекса. Это станет дополнительным импульсом для развития борьбы».

Фарид Гаибов отметил завоеванные в марте лицензии Летние Игры-2024:

«В марте наши спортсмены завоевали еще две лицензии. Сначала боксер Ниджат Гусейнов (51 кг) завоевал статус олимпийца, победив Роско Хилла (США) в 1/4 финала I всемирного квалификационного олимпийского турнира, проходившего в итальянском Бусто-Арсицио. Также этого права добилась Сельджан Махсудова, член нашей сборной по прыжкам на батуте. Отрадно, что это первая полученная лицензия в данном виде в истории азербайджанской гимнастики».

Министр сообщил, что "Спортивная неделя", стартовавшая 28 февраля в связи с 5 марта - Днем физкультуры и спорта, завершилась 5 марта спортивным парадом в Губе:

«Мы провели более сотни различных мероприятий. Благодаря им спорт стал особым направлением в нашей стране. Я благодарю всех, кто принимал активное участие в «Неделе спорта».

Одним из знаковых событий стал выбор «Послов спорта» на 2024 год. После заслушивания презентации и программы каждого кандидата перед голосованием на внеочередном заседании Коллегии Министерства были избраны 5 послов спорта. Желаю вам успехов в вашей деятельности. мероприятия по продвижению».

Он также коснулся перспектив международных связей в сфере спорта:

«С Миндаугасом Шпокасом, директором Национального агентства спорта Литовской Республики, Гиви Миканадзе, председателем Комитета по образованию, науке и делам молодежи Парламента Грузии, Кайратом Османалиевым, чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджане, а также чрезвычайный и полномочным послом Марокко в нашей стране Мохаммедом Адилом Эмбаршем мы обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере спорта».

Министр также подчеркнул, что очередная встреча с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами Олимпийских спортивных комплексов, Домов молодежи и руководителями детско-юношеских спортивных школ на этот раз состоялась в Губе - «Спортивной столице» нашей страны на 2024 год:

«Обсудили проделанную работу и вопросы дальнейшей деятельности. На 13-й встрече, организованной в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, мы пообщались с представителями федераций. и экспертов о проделанной работе и предстоящих задачах. Мы выслушали их мнения и предложения и вместе обсудили текущие вопросы».

Он также высказал свое мнение по поводу внеочередного общего собрания Федерации регби Азербайджана и очередного чемпионата мира по гимнастике в нашей стране:

"Процесс оптимизации деятельности федераций также продолжается. На этот раз состоялось внеочередное общее собрание Федерации регби Азербайджана, главой федерации стал Роял Сулейманов. Я верю, что, хотя это и не традиционно для нашей страны, в ближайшие годы мы сможем стать свидетелями возрождения этого вида спорта.

Наша страна, практически каждый месяц являющаяся местом проведения международных соревнований, в очередной раз успешно приняла Кубок мира по спортивной гимнастике. Должен отметить, что наша страна традиционно ежегодно принимает три Кубка мира по гимнастике, и эти соревнования играют важную роль в развитии гимнастики в Азербайджане".

İdman.biz