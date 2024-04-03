Фарид Гаибов - на заседании CIGEPS

3 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО начала свою работу очередная сессия Межправительственного комитета организации по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS).

Как сообщает Idman.biz, в ходе открытия встречи министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил в качестве председателя комитета на 2019-2023 годы, поздравил министра спорта Чили Хайме Писарро с избранием на эту должность и сообщил о деятельности Комитета за последние четыре года.

Отметив, что Азербайджан внес особый вклад в спортивную повестку ЮНЕСКО, Гаибов рассказал об успехе VII конференции MINEPS, состоявшейся в Баку 26-29 июня прошлого года с участием представителей 110 стран. Также он рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджан в рамках инициативы «Fit for life».

Заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным вопросам Габриэла Рамос, новый председатель комитета, министр спорта Чили Хайме Писарро и ряд других стран-членов, принявшие участие в заседании, поблагодарили Азербайджан за успешное председательство и высокая организация конференции MINEPS VII.

В рамках визита в Париж министр Фарид Гаибов также встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос. Во встрече также принял участие посол нашей страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

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