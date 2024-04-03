В начале июня Стамбул утвердят в качестве столицы Евроигр-2027

На Генеральной Ассамблее Европейского Олимпийского Комитета (EOK), которая состоится 6-7 июня, официально будет названа столица IV Евроигр.

Как передает İdman.biz, ожидается, что на нем Стамбул будет утвержден в качестве столицы предстоящего мультифорума. Ранее Исполком ЕОК одобрил проведение IV Евроигр в Стамбуле, поддержав турецкую заявку.

Отметим, что в конце марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу объявил, что город примет Евроигры-2027 года, крупнейшее спортивное мероприятие на континенте, проводимое каждые четыре года.

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