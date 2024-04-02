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Азербайджанский пехлеван, установивший мировой рекорд: "Свой успех посвящаю апрельским героям"

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2 Апреля 2024 17:59
Азербайджанский пехлеван, установивший мировой рекорд: "Свой успех посвящаю апрельским героям"

«Я был семикратным рекордсменом мира. Сегодня я установил еще три мировых рекорда, на которые претендовал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов.

Спортсмен, выполнявший различные сложные движения перед зданием Министерства молодежи и спорта, официально установил еще 3 рекорда. Он раскрыл секрет своего успеха:

«Я родился в семье пехлеванов. Занимаюсь этим с 6 лет. Чтобы побить мировые рекорды, вам нужно выполнять необычные, удивительные движения, которые никто другой не сможет сделать или попробовать. У нас состоялся разговор с кавказским представителем Федерации рекордов мира. Мы постарались показать необычные движения. Я посвящаю свой успех апрельским героям и апрельским шехидам».

Отметим, что Джавадов является трехкратным чемпионом Европы по зорхане, двукратным обладателем Кубка мира и чемпионом мира.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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