Азербайджанский пехлеван установил три мировых рекорда - ФОТО

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил новые рекорды.
Как сообщает İdman.biz, в своем выступлении перед зданием Министерства молодежи и спорта он побил ряд мировых рекордов.
Пехлеван сначала постоял босыми ногами на осколках стекла, держа в обеих руках гири, привязанные веревкой к ножу. Его руки были в в горизонтальном положении, а гири удерживались в воздухе.
Затем он поднял гирю, привязанную к кухонному ножу, который пехлеван держал во рту.
Позже Джавадов тащил автомобиль марки «Джип», привязанный к веревке, держа во рту кухонный нож зубами.
Его рекорды зафиксировало кавказское представительство Федерации рекордов мира, прибывшее в Азербайджан для записи процесса.
За пехлеваном наблюдали представители спортивной общественности, чиновники министерства и представители СМИ.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz