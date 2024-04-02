Азербайджанский пехлеван установил три мировых рекорда - ФОТО

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил новые рекорды.

Как сообщает İdman.biz, в своем выступлении перед зданием Министерства молодежи и спорта он побил ряд мировых рекордов.

Пехлеван сначала постоял босыми ногами на осколках стекла, держа в обеих руках гири, привязанные веревкой к ножу. Его руки были в в горизонтальном положении, а гири удерживались в воздухе.

Затем он поднял гирю, привязанную к кухонному ножу, который пехлеван держал во рту.

Позже Джавадов тащил автомобиль марки «Джип», привязанный к веревке, держа во рту кухонный нож зубами.

Его рекорды зафиксировало кавказское представительство Федерации рекордов мира, прибывшее в Азербайджан для записи процесса.

За пехлеваном наблюдали представители спортивной общественности, чиновники министерства и представители СМИ.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz