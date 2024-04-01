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"Мне жаль кролика". Фьюри высказался о бое с Усиком

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1 Апреля 2024 20:31
"Мне жаль кролика". Фьюри высказался о бое с Усиком

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", чемпион WBC в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал о подготовке к бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).

"Ещё 12 раундов провёл со своим отцом Джоном Фьюри. Мне жаль кролика. С нетерпением ждём ещё одну тяжёлую неделю.

Я скажу вам: "Всё, чего вы хотите, когда молитесь, верьте, что вы это получите и у вас это будет", - написал Фьюри на своей странице в соцсети, выложив видео с тренировки.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

İdman.biz

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