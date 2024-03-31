Драма в Лас-Вегасе! Сын Кости Цзю сенсационно проиграл долговязому аутсайдеру

Тимофей не сумел справиться с джебами Фундоры.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой поединок провёл старший сын Кости Цзю - Тимофей. Он разделил ринг с Себастьяном Фундорой, а на кону стояли два чемпионских пояса в первом среднем весе - WBO, которым владел Тим, а также вакантный титул WBC.

Тим Цзю давно стал одним из самых звёздных представителей первого среднего веса. Сын Кости начинал профессиональную карьеру в Австралии, набивал рекорд и постепенно поднимался в рейтингах. С каждым боем уровень оппозиции у Тима возрастал, но при этом Цзю продолжал побеждать. В 2022 году старший сын Кости Цзю впервые провёл бой за пределами Австралии, победив в непростом поединке Террелла Гуше, после чего пошли разговоры о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе с Джермеллом Чарло. Боксёры даже подписали контракты, однако Чарло получил травму и выбыл на долгий срок. Цзю в его отсутствие финишировал Тони Харрисона и завоевал вакантный титул чемпиона WBO, а после этого провёл успешную защиту, уничтожив в первом раунде Карлоса Окампо.

Вскоре Джермелл Чарло вернулся в ринг, но не для того, чтобы защищать пояса, а ради денежного поединка с Саулем Альваресом. Из-за этого Чарло лишился всех чемпионских поясов в первом среднем весе, а Тим Цзю, победив в октябре 2023 года Брайана Мендосу, стал полноценным чемпионом мира по версии WBO, а также временным чемпионом WBC.

Следующим соперником Тима Цзю стал Себастьян Фундора. Двухметровый 26-летний американец – один из топовых представителей первого среднего веса. Себастьян в 2022 году стал временным чемпионом мира по версии WBC, победив Карлоса Окампо единогласным решением судей, правда, не получив поединка с Джермеллом Чарло, Себастьян провёл защиту временного пояса в бою против Брайана Мендосы и потерпел первое поражение в карьере. Всего же на счету Себастьяна 22 поединка, в которых он одержал 20 побед, 13 из которых были одержаны нокаутами. При этом Фундора потерпел одно поражение, а также один поединок завершил вничью.

Имевший значительное преимущество в росте Фундора с первых минут поединка начал работать передней рукой, постоянно выбрасывая джеб. Тим старался оказывать давление, присматривался к сопернику и то и дело заряжал удары справа на сближении, чередуя атаки по корпусу и в голову. Тиму постоянно приходилось прорываться через переднюю руку Фундоры, но постепенно Цзю привык к габаритам своего соперника и начал действовать эффективнее, раз за разом доставая соперника хорошими двойками на сближении. В концовке второго раунда во время столкновения с локтем Фундоры Цзю получил серьёзную сечку, рефери несколько раз проверил готовность Тима продолжить бой, но Цзю рвался в поединок. Себастьян, видя повреждение Тима, старался работать именно по сечке. В третьем раунде Тиму приходилось тяжело, Фундора оказывал давление, а лицо Цзю заливало кровью.

Тим, отлично начавший поединок, был дезориентирован полученной сечкой, и инициатива на время перешла к Фундоре. При этом Цзю по-прежнему старался идти вперёд, оказывать давление. Себастьян также был в крови, Тиму удалось разбить сопернику нос. Себастьян старался работать на количество ударов, постоянно задействуя переднюю руку. Тим же не отказывался от своего плана на бой, старался напирать, оказывать давление, однако было видно, что сечка влияла на происходящее в ринге. Катманы старались останавливать кровотечение в перерывах, но после первых же ударов всё снова становилось плохо.

После шестого раунда в ринге вновь появился доктор, который осмотрел сечку Тима ещё раз, но разрешил Цзю продолжить бой. Помимо джеба, Фундора ничего не показывал в ринге, стараясь сдерживать Цзю на дистанции. Тим же продолжал гнуть свою линию, прессинговал, проверял корпус и старался взрываться мощными ударами дальней рукой, проваливая соперника финтами. К концу восьмого раунда на записках независимого эксперта была ничья по раундам - 4-4, и бой действительно был тяжёлым для обоих боксёров.

В 10-м раунде у Тима открылось второе дыхание, Цзю стал гораздо эффективнее действовать в атаке, доставая оппонента жёсткими ударами. Фундора же по-прежнему не изобретал ничего нового и работал в основном джебом в стиле любительского бокса, стараясь забирать раунды за счёт количества выброшенных ударов. Заключительный раунд прошёл в жёстких разменах, Тим по-прежнему старался напирать на своего соперника, Фундора же встречал Цзю на дистанции.

В итоге бой прошёл всю дистанцию, и судьба победителя определялась судейским решением, которое оказалось раздельным. Один рефери отдал победу Цзю со счётом 116-112, другой с таким же счётом отдал предпочтение Фундоре. А третий рефери зафиксировал победу Себастьяна со счётом 115-113. Фундора совершил настоящую сенсацию, нанеся Тиму первое поражение в карьере и забрав два чемпионских пояса в первом среднем весе.

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