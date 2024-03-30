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Стал известен кард боксёрского вечера Усик - Фьюри

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30 Марта 2024 18:55
Стал известен кард боксёрского вечера Усик - Фьюри

Промоутеры из Саудовской Аравии утвердили кард боксёрского вечера, который состоится 18 мая в Эр-Рияде.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в главном бою украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

В соглавном событии латвиец Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) и австралиец Джай Опетайя (24-0, 19 KO) оспорят вакантный титул IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Чемпион IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) британец Джо Кордина (17-0, 9 KO) проведёт защиту против ирландца Энтони Какаче (21-1, 7 KO).

Кубинский проспект супертяжёлого веса Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) сразится с непобеждённым немцем Агитом Кабайелом (24-0, 16 KO).

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) встретится со шведом Робином Сафаром (16-0, 12 KO).

Британский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Марк Чемберлейн (15-0, 11 KO) проведёт поединок с нигерийцем Джошуа Вахабом (23-1, 16 KO).

İdman.biz

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