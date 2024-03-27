Бланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City - ВИДЕО - ФОТО

Бланчфилд и Фиро сразятся за статус претендента, Бакли попытается ворваться в топ-15 полусредневесов

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

31 марта состоится турнир Atlantic City. В главном событии вечера встретятся Эрин Бланчфилд и Манон Фиро



Бои предварительного карда

1. Анхель Пачеко подерется в легчайшем весе с Каоланом Лограном

2. Андре Петровски в среднем весе встретится с Джейкобом Малкуном

3. Мелисса Гатто в женском наилегчайшем весе проведет бой с Викторией Дудаковой

4. Ибо Аслан проведет поединок в полутяжелом дивизионе с Антоном Туркалем

5. Коннор Мэтьюз в полулегком дивизионе встретится с Деннисом Бузукья

5. Хулио Арсе в полулегком весе подерется с Гербертом Бернсом

6. Вирна Яндироба в женском минимальном весе сразится с Лупитой Годинез

7. Нэйт Ландвер в полулегком дивизионе подерется с Джамалом Эммерсом

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Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в полусреднем весе с участием Чиди Нджокуани и Риса Макки. Бойцы подходят к очному противостоянию после поражений в предыдущих встречах.

Рис провел только один поединок в промоушене и в дебюте уступил единогласным решением судей Энджу Лусе. Стоит отметить, что у ирландца для полусредней весовой категории очень хорошие габариты.

Его рост составляет 188 см, а размах рук 198 см. Но на этот раз ему предстоит встретиться с не менее крупным противником. Чиди ранее выступал в среднем дивизионе.

В промоушене он стартовал с двух побед кряду, но затем началась серия неудач. Внезапно его винстрик сменился на 3 поражения кряду. Теперь Нджокуани стоит на грани вылета из UFC и в данном поединке ему нужна только победа.

Следующими в октагон рамках полулегкого веса выйдут Билл Алджео и Кайл Нельсон. Оба бойца являются крепкими середняками в данном дивизионе. У Билла лишь одно поражение и 4 победы за 5 последних поединков.

Статистика неплохая, но уровень оппозиции был далеко не самый высокий. У его оппонента цифры за 5 предыдущих поединков чуть хуже. В активе Нельсона 2 победы, 2 поражения и ничья.

В таком противостоянии сложно кому-либо отдать преимущество. Это соперники равного класса и давно выступающие в промоушене. Стилистически и Алджео, и Нельсон являются универсалами.

Они умеют все понемногу, но ни у кого нет явной сильной стороны. В таком бою можно ожидать все, что угодно. Не исключено, что исход их противостояния закончится даже раздельным решением судей.

В среднем весе состоится поединок Нурсултона Рузибоева и Седрика Дюма. Парни одержали победы в предыдущих поединках. Рузибоев недавно дебютировал в UFC, и тогда он уже в первом раунде нокаутировал Бруно Феррейру.

В целом, форма у бойца из Узбекистана очень хорошая. К данной встрече он подходит на серии из девяти досрочных побед кряду. У Дюма нет такого винстрика, но зато у него больше поединков в UFC.

В дебюте он уступил сабмишном Джошу Фремду, а вот далее одержал 2 победы решением над Коди Брандейджом и Абу Айзатаром. Стилистически американец отличается от грядущего оппонента, так как является ярко выраженным борцом.

А вот Нурсултон, как опытный ударник, будет искать свои шансы в стойке. И для него данный поединок до третьего раунда лучше не доводить, ведь Седрик прекрасно умеет сдерживать оппонентов на земле и выматывать их.

Еще один поединок основного карда пройдет в средней весовой категории. На этот раз Бруно Силва подерется с бывшим чемпионом дивизиона Крисом Вайдманом. У бразильца 4 поражения за последние 5 поединков.

К этому бою Силва подходит после проигрыша единогласным решением Шаре Буллету. У Вайдмана аналогичная статистика. В последнем поединке он встречался с Брэдом Таваресом, которому уступил по очкам.

Еще с 2015 года карьера экс-чемпиона пошла под откос. За эти 9 лет у Вайдмана было слишком много травм. Они явно сказались на всех неудачах Криса в октагоне. Сейчас Вайдману уже 39, и глядя на его статистику начиная от 2015-го, есть подозрение, что уровень UFC он уже не тянет.

Бланчфилд и Бакли в шаге от заветной цели

В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встретятся 11-й номер рейтинга Висенте Люке и Хоакин Бакли. Изначально в этом поединке должен был принимать участие Шон Брэди, занимающий восьмую позицию в ростере.

Однако за месяц до начала турнира он получил травму и вместо него вызвался Бакли. Свой путь в UFC Хоакин начинал, как средневес, но попасть в топ-15 в той категории у него не получилось. Спустившись на дивизион ниже, он сходу одержал 2 победы.

Люке до 2021 года считался одним из потенциальных кандидатов на попадание в топ-5. Боец шел на серии из пяти побед кряду, но как только ему повысили уровень оппозиции сразу начались неудачи.

Он уступил в реванше Белалу Мухаммаду по очкам, а затем упал в нокаут от Джеффа Нила. Закрыть одну из неудач удалось победой в бою с ветераном Рафаэлем Дос Сантосом.

Но на этот раз соперник гораздо серьезнее. Бакли далеко не самый техничный боец, однако у него нестандартная техника и невероятная физическая мощь. В случае недооценки противника Люке рискует вновь проиграть нокаутом.

В главном событии вечера в рамках поединка женского наилегчайшего дивизиона встретятся второй и третий номера рейтинга Эрин Бланчфилд и Манон Фиро. На кону данного противостояния будет стоять статус претендента на титул.

Обе девушки ранее еще не потерпели ни единого поражения в UFC и одержали по 6 побед кряду. Неудивительно, что именно они являются потенциальными кандидатами на пояс. Причем в активе каждой из них есть победы над громкими именами.

Фиро в последнем бою одолела единогласным решением судей бывшую чемпионку минимального дивизиона Роуз Намаюнас. Бланчфилд аналогичным образом победила недавнюю претендентку на титул в этом весе Тайлу Сантос.

Манон представляет собой классического ударника с хорошей техникой бокса. Эрин — ярко выраженный борец. Однако в стойке она пропускает не слишком много. Да и всех предыдущих соперниц ей удавалось стягивать на канвас и контролировать.

Возможно, на руках Манон немного лучше своей соперницы. Но она еще не сталкивалась с борцом столь высокого уровня. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли Фиро сдерживать натиск Бланчфилд в партере. Если же нет, то Эрин заберет данный поединок в одностороннем порядке.

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