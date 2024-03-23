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"Это поединок века"

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23 Марта 2024 09:00
"Это поединок века"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

«Мой бой с Александром Усиком - это самый большой поединок века. Ни один бой не будет больше этого… Не забывайте, что Усик дважды побил другого парня, Энтони Джошуа. Это отбросило Джошуа далеко вниз по карьерной лестнице.

Он абсолютный убийца, он плохой человек - Усик. Так как же можно недооценивать его, глядя на крутого парня, которого он уже дважды побил?» – цитирует Фьюри The Stomping Ground.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

İdman.biz

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