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Тренера, обвиняемого в смерти 7-летнего ребенка, приговорили к 19 годам лишения свободы

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19 Марта 2024 15:22
Тренера, обвиняемого в смерти 7-летнего ребенка, приговорили к 19 годам лишения свободы

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу спортсмена Мехмана Халилова, обвиняемого в убийстве семилетнего Фарида Бакарова во время тренировки.

Как сообщает İdman.biz, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова обвиняемому был оглашен приговор.

Согласно приговору суда, М.Халилов был приговорен к 19 годам лишения свободы.

На прошлом процессе прокурор потребовал приговорить Мехмана Халилова к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в апреле прошлого года. В сети распространились кадры жестокого обращения Мехмана Халилова с несовершеннолетними на тренировках. На кадрах было видно, как он поднимает потерпевшего Фарида Бакарова, хватая его за волосы, голову, уши, а также пинает ногами и совершает другие опасные действия. В результате инцидента Ф.Бакаров скончался.

Первоначально против Халилова было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По окончании предварительного следствия его деяние было переквалифицировано на статьи 120.2.4 (Убийство с особой жестокостью или опасным способом) и 120.2.9 (Убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

İdman.biz

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