5 бойцов UFC, которых незаслуженно включили в Зал славы промоушена - ВИДЕО - ФОТО

Эти бойцы не заслуживают попадания в Зал славы UFC



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Сакураба, Фейбер и другие не заслужили попадания в Зал славы UFC



1. Кадзуси Сакураба

В активе японского бойца лишь один поединок под эгидой UFC. В 1997 году Кадзуси подписали в лигу, как средневеса. Он вышел на поединок против тяжеловеса Маркуса Сильвейры.

Удивительно, что победителя в том противостоянии так и не было. Поединок Сильвейры и Сакурабы не был признан несостоявшимся, но в официальных протоколах стоит запись: нет результата.

Дальнейшего контракта от UFC Сакураба не получил. Он построил неплохую карьеру в Pride, где стал рекордсменом по количеству побед сабмишнами. Также Кадзуси первый боец в истории ММА, кому удалось победить Ройса Грейси.

Долгие годы никто не мог подобрать ключи к бразильцу. Грейси был представителем БЖЖ — абсолютно нового и никому неизвестного на тот момент борцовского стиля. Победить такого противника дорогого стоит.

Сакураба, как боец ММА, построил неплохую карьеру. Но ставил свои рекорды японец за пределами UFC. И поэтому пребывание Кадзуси в Зале славы промоушена Даны Уайта выглядит незаслуженным.

2. Юрайя Фейбер

Фейбер долгие годы был чемпионом WEC в весовой категории до 66 кг. Но со временем UFC поглотил данную лигу, а Юрайя присоединился к ростеру бойцов, выступавших в промоушене Даны Уайта.

В связи с повышением уровня конкуренции статистика Фейбера ухудшилась. Он по-прежнему находился в числе топов, но уже не был тем доминирующим бойцом, каким его знали в WEC.

В новой для себя лиге американец принял решение перейти из полулегковесов в легчайший дивизион. У Фейбера в UFC было 4 титульных забега, однако ни один из них так и не закончился успехом.

В 2011-м он проиграл в титульном противостоянии Доминику Крузу. Далее Фейбер дважды уступил Ренану Барану. Последняя возможность стать чемпионом у Юрайи была в 2016-м.

Но тогда в реванше Доминик Круз вновь оказался сильнее - победа единогласным решением. Публике Фейбер больше запомнился, как главный неудачник промоушена. Он единственный в истории UFC, кто потерпел 4 поражения в титульных поединках.

3. Морис Смит

Морис Смит выступал в UFC с 1997 года. В своем первом бою в промоушене он уже получил титульный поединок в тяжелом весе против Марка Коулмана. Тогда Смит одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом.

Впоследствии он защитил свой титул, нокаутировав Дэвида Эбботта. Но правление Смита в UFC все получилось недолгим. В декабре 1997 года Морис уступил решением большинства Рэнди Кутюру и далее больше никогда не подбирался к статусу чемпиона.

Проведя в лиге еще 2 поединка, в которых у него победа и поражение, Смит покинул UFC. В 2000-м он вернулся обратно, но ничем особенным не отметился. Он также провел 2 поединка, в которых у него были победа и поражение, после чего окончательно ушел из организации.

За последующие 13 лет Смит провел 5 боев и в 2013-м завершил профессиональную карьеру. В UFC на его счету 4 победы и 3 поражения. Такая статистика уж точно не является причиной включать Мориса в Зал славы, ведь подобные цифры могут быть у любого посредственного середняка.

4. Форрест Гриффин

Year of the Fighter - Forrest Griffin

Гриффин дебютировал в UFC в 2005-м. За 3 Года он одержал 6 побед и потерпел 2 поражения. Этого оказалось достаточно для того, чтобы выйти на титульный поединок в полутяжелом весе в 2008-м.

Тогда Гриффин победил единогласным решением судей Куинтона Джексона и стал новым чемпионом в категории до 93 кг. Однако потерял пояс американец также быстро, как и завоевал его.

В декабре того же года он упал в нокаут от Рашада Эванса в третьем раунде. В итоге Форрест запомнился, как чемпион-однодневка, у которого нет ни единой защиты титула. В те годы полутяжелый вес переживал нелучшие времена.

Пояс переходил из рук в руки, а в дивизионе не было доминирующего чемпиона. Впоследствии Гриффин не только не смог приблизиться к поясу, но еще и запятнал свое имя в допинговом скандале.

Впрочем, Форресту удалось избежать дисквалификации. Он доработал свой контракт с UFC и завершил карьеру в июле 2012-го. В промоушене Даны Уайта Гриффин одержал 9 побед и потерпел 5 поражений.

Гриффин - боец, уровнем чуть выше среднего, ставший чемпионом, благодаря удачному стечению обстоятельств. Однако по уровню мастерства или популярности он и близко не дотягивает до Чака Лидделла или Андерсона Сильвы, которые включены в Зал славы за более выдающиеся достижения.

5. Антониу Ногейра

Antonio Minotauro Nogueira vs Randy Couture

Антониу Ногейра построил неплохую карьеру в PRIDE, где на протяжении пяти лет он дрался едва ли не каждые 2-3 месяца. В конечном итоге, бразилец сумел стать чемпионом в тяжелом весе и даже после утраты титула вновь вернул его.

Послужной список Антониу Ногейры в PRIDE очень хорош. Он побеждал Дэна Хендерсона, Сергея Харитонова, Мирко Филиповича, Марка Колмана и Фабрисио Вердума.

Но когда Ногейра в 2007-м подписал контракт с UFC, то его карьера резко стала сходить на нет. После удачного дебюта Антонио выиграл удушающим приемом у Тима Сильвии и взял титул временного чемпиона в тяжелом дивизионе.

Тем не менее, завоевать главный титул Ногейре было не суждено. Он начал чередовать победы с поражениями, а затем и вовсе стал проигрывать всем подряд. Довольно быстро из статуса топа Антониу превратился в пробитого ветерана.

Закончил свои выступления в UFC бразилец в 2015 году на серии из трех поражений кряду. Во многом карьера Ногейры напоминает путь Кадзуси Сакурабы. Как и японец, Антониу получил мировую известность в PRIDE.

Но подтвердить статус одного из сильнейших тяжеловесов в UFC ему не удалось. В промоушене Даны Уайта у бразильца 5 побед и 6 поражений. Есть много других бойцов тяжелого дивизиона, которые заслужили попадания в Зал славы UFC гораздо больше, чем Ногейра.

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