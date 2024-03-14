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"Наши" победили в "Спортивной столице" - ФОТО

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14 Марта 2024 09:00
"Наши" победили в "Спортивной столице" - ФОТО

В Губе, «Спортивной столице» 2024 года, между представителями Министерства молодежи и спорта и спортивных федераций был организован интеллектуальный конкурс «Фибоначчи».

Как сообщает İdman.biz, соревнования начались после объявления правил игры, проведенной в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

По итогам соревнований победителем соревнований стала команда «Наши» (Министерство молодежи и спорта и представители федераций настольного тенниса, волейбола, велоспорта, шахмат, гребли).

Команда «Спортивное право» (представители Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана) заняла второе место, а команда «Воин» (представители федераций AMINA, парусного спорта, гандбола, каратэ, бодибилдинга, ММА и грэпплинга) - третье.

В завершение команды-победители были награждены специальными подарками конкурса.

İdman.biz

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