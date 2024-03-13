Фарид Гаибов встретился с представителями федераций олимпийских видов спорта - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился сегодня с представителями федераций олимпийских видов спорта.

Как сообщает İdman.biz, встреча, организованная в 13-й раз, прошла в Губе - «спортивной столице» 2024 года.

На встрече, состоявшейся в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федерации и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах, а также проинформировал о цели встречи.

Согласно повестке дня заседания, была заслушана презентация Idman TV по вопросам трансляции местных и международных соревнований. Также была представлена ​​информация о деятельности спортивных фотографов, перспективах на будущее, фотоклубе «Гилавар». Был предоставлен отчет об коллективеой интеллектуальной тренировке компании «Fibonaççi Games», спортивных мероприятиях, мероприятиях, проводимые в столице и регионах в рамках «Недели спорта», обсуждены презентации, связанные со спортивной стратегией и другие вопросы.

На мероприятии были заслушаны мнения и предложения федераций, совместно обсуждены волнующие их вопросы.

Во встрече также приняли участие руководители профильных подразделений министерства, а также руководитство региональных управлений молодежи и спорта.

Отметим, что во встрече также принял участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

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