Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 11-17 марта в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Модуль «Азербайджанский альпинист» по альпинизму, посвященный памяти Расима Джафарова - 22 января - 22 марта (Баку);

Первенство страны по 64-клеточным шашкам (2005-2007 - молодежь, 2008-2010 - кадеты, 2011-2013 - младшие кадеты, 2014 - надежды и более младшие мальчики и девочки) - 1-11 марта (Баку);

Отборочный турнир мужского чемпионата страны по шахматам (I группа) – 10-19 марта (Баку);

Чемпионат страны среди юношей до 15 лет по вольной и греко-римской борьбе – 12-15 марта (Баку).

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