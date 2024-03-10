Сэндхаген, Двалишвили или Фигередо - кто станет следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC? - ВИДЕО - ФОТО

Умар Нурмагомедов продолжает победное шествие в UFC, пора найти дагестанцу нового соперника

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Нурмагомедов в последнем бою одолел единогласным решением Бекзата Альмахана. После победы Умар поднялся на десятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

1. Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга в легчайшем дивизионе UFC. Грузинский боец в предыдущем поединке одолел бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо единогласным решением.

Двалишвили уже давно не знает поражений. Он идет на серии из десяти побед кряду. В медиа пошли разговоры о том, что Мераба просто невозможно победить. Грузин пребывает в своей пиковой форме.

С годами он стал универсальным бойцом, способным оказывать сопротивление не только в партере, но и в стойке. Ранее Мераб перебоксировал Петра Яна и с легкостью переводил на канвас олимпийского чемпиона по борьбе Генри Сехудо.

Такой оппонент, как Двалишвили, выглядит настоящим испытанием даже для непобежденного Нурмагомедова. С учетом того, как оба бойца ранее легко проходили предыдущих соперников в UFC, их противостояние может стать одним из самых громких в истории дивизиона.

Такой бой возможен, если победитель грядущего титульного поединка между О’Мэлли и Верой захочет взять отпуск, а промоушен решит ввести временный пояс. Это, конечно, не основной титул, но победа в таком поединке гарантирует бой с чемпионом.

2. Кори Сэндхаген

Кори Сэндхаген один из немногих бойцов, кто согласился принять вызов Умара Нурмагомедова. Правда, американец выдвинул условие, что поединок должен носить статус претендента на титул в легчайшем весе.

В этой ситуации Кори можно понять. Он третий номер рейтинга, а Умар пока что десятый. А значит, награда за такого соперника должна быть соответствующей. Если UFC пойдет на эти условия, то Нурмагомедову ни в коем случае не стоит отказываться от боя.

Из-за того, что россиянин катком сносит всех соперников на своем пути, переговоры с другими бойцами ростера проходят довольно тяжело, ведь никто не хочет рисковать своим местом в рейтинге и статистикой.

Сэндхаген хоть и не самое громкое имя в дивизионе, но при этом третий в рейтинге. Да и в случае победы Нурмагомедову точно никто не скажет, что он вышел на титульник незаслуженно.

Кори не такой уж и простой соперник. Он грамотно работает на дистанции за счет преимущества в росте и размахе рук, а также за последний год Сэндхаген неплохо подтянул свою борьбу.

3. Дейвисон Фигередо

Дейвисон Фигередо - боец с громким именем. Он бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе. После поражения от Брэндона Морено бразилец поднялся в категорию до 61 кг и закрепился на восьмой позиции в ростере.

У Дейвисона впереди поединок с Коди Гарбрандтом, бывшим обладателем титула в легчайшем весе. Однако американца сейчас нет в рейтинге, и даже в случае успеха Фигередо вряд ли продвинется к поясу.

Ему нужен более грозный соперник, чтобы обозначить свои титульные амбиции, и Умаров Нурмагомедов самый подходящий вариант. Стилистически это идеальный бой для них обоих.

И Дейвисон, и Нурмагомедов являются ярко выраженными борцами с определенными проблемами в стойке. Плюс ко всему, Умар уже давно не дрался с парнями, способными навязать сопротивление в партере.

Фигередо мастер приемов на канвасе. Он также умеет переводить соперников на землю, контролировать их и контратаковать, находясь лежа на спине. Дейвисон выглядит отличной проверкой на прочность для Умара перед главными поединками.

4. Винисиус Оливейра

Vinicius Oliveira Post-Fight Interview | UFC Vegas 87

Если в ближайшее время Умар не договорится о поединке ни с кем из числа рейтинговых соперников, то ему вновь придется бить посредственных середняков. Есть один доброволец, утверждающий, что сумеет прикончить Нурмагомедова в первом раунде.

Таковым является вчерашний дебютант Винисиус Оливейра, который получил бонус за лучший нокаут вечера на недавнем турнире UFC Vegas 87. В своем первом поединке в самом сильном промоушене планеты бразилец в третьем раунде снес брутальным коленом в голову одноклубника Хамзата Чимаева Бернардо Сопая.

На бумаге Оливейра смотрится типичным парнем, пытающимся привлечь к себе внимание после первой же победы в лиге. Но в отличие от других внерейтинговых бойцов этого парня отличают яркий и нестандартный стиль, а также невероятные габариты для легчайшего дивизиона.

Внешне Оливейра выглядит так, будто весит 80 кг. В этом плане он даже превзошел Алджамейна Стерлинга, который считался самым огромным бойцом в данной категории.

Если Виниус настолько уверен в себе, что бросает вызов непобежденному Нурмагомедову, то почему бы матчмейкерам не свести их в октагоне? Умар от такого поединка ничего не потеряет. А в случае успеха отыграет еще 1-2 позиции в рейтинге.

5. Марлон Вера

Марлон Вера уже на ближайшем турнире UFC 299 подерется за титул с Шоном О’Мэлли. Шансы на успех у эквадорца есть, но у действующего чемпиона их все же больше. Если Вера проиграет, то вероятнее всего, откатится назад на 1-2 позиции в рейтинге.

Тогда Марлон станет 6-7 номером в ростере, а значит поединок с Нурмагомедовым с точки зрения мест в рейтинге будет иметь смысл. Для "Чито" такой вариант развития событий путь к провалу.

Но для дагестанца бой с Верой едва ли не лучший вариант абсолютно по всем причинам. Вера гораздо популярней того же Сэндхагена в медиа, он уже дошел до титульного поединка и давно занимает довольно высокое место в топ-15.

Стилистически Вера максимально подходящий противник для Умара. "Чито" испытывает проблемы с защитой от тейкдаунов и тот же Сэндхаген едва не финишировал его на земле.

У Нурмагомедова есть все шансы закончить поединок с Марлоном досрочно в свою пользу. Финиш в противостоянии со столь статусным оппонентом снимет все вопросы о том, достоин ли Умар титульного поединка.

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