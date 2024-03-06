Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО

В Баку состоялось первая официальная встреча бюро IX Конференции стран-участниц международной Конвенции против допинга в спорте (COP9).

Как сообщает İdman.biz, гостей приветствовал заместитель председателя бюро COP9, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

На заседании под председательством Председателя Бюро COP9, Премьер-министра Президентского кабинета Республики Сенегал Матара Ба были рассмотрены предложения, связанные с поддержкой, оказываемой государствам-участникам в целях совершенствования системы мониторинга и предоставления полной ответственности за положения Конвенции, а также другие вопросы.

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