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Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО

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6 Марта 2024 21:29
Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО

В Баку состоялось первая официальная встреча бюро IX Конференции стран-участниц международной Конвенции против допинга в спорте (COP9).

Как сообщает İdman.biz, гостей приветствовал заместитель председателя бюро COP9, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

На заседании под председательством Председателя Бюро COP9, Премьер-министра Президентского кабинета Республики Сенегал Матара Ба были рассмотрены предложения, связанные с поддержкой, оказываемой государствам-участникам в целях совершенствования системы мониторинга и предоставления полной ответственности за положения Конвенции, а также другие вопросы.

İdman.biz

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