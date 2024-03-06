Литовская делегация ознакомилась со спортивными объектами Баку - ФОТО

Завершился визит в Азербайджан исполнительного директора Национального агентства спорта Литвы Миндаугаса Спокаса, руководителя отдела инфраструктуры агентства Римантаса Серкснаса и советника Министерства образования и спорта Далии Галнайтите.

Как сообщает İdman.biz, делегация ознакомилась с деятельностью ряда спортивных объектов Баку.

В ходе визита гости, ознакомившиеся с нынешним положением Федерации гимнастики Азербайджана, встретились с экспертами. Затем в ходе знакомства с Бакинским стрелковым центром они обменялись мнениями со специалистами об условиях здесь и предстоящих задачах. Также состоялся осмотр катка в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Гости приняли участие в спортивном параде, состоявшемся в Губе по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта. Позже они обменялись идеями об инфраструктурных возможностях, предстоящих соревнованиях и будущих проектах Туристического центра «Шахдаг».

Гости также ознакомились с деятельностью Дворца водных видов спорта. Им рассказали о действующих здесь инфраструктурных объектах, проектах по личностному развитию молодежи и организации досуга.

İdman.biz