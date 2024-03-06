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Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО

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6 Марта 2024 11:55
Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами Олимпийских комплексов, Домов молодежи и руководителями Детско-Юношеских спортивных школ.

Как сообщает Idman.biz, открывая мероприятие, проведенное в Губе - «спортивной столице» нашей страны на 2024 год, - глава ведомства поздравил всех с 5 марта – Днем физической культуры и спорта, пожелав успехов.

Советник рабочей группы по развитию спортивной стратегии в нашей стране, словенский специалист Эдвард Колар выступил и рассказал о проделанной работе.

На встрече обсуждалась деятельность в сфере молодёжи и спорта, дальнейшие планы. После этого руководитель научно-проектного центра министерства Октай Гулиев рассказал о стратегии и исследованиях занятости в спорте, а также проинформировал о предварительных результатах опросов, проведенных в столице и регионах.

Выслушав предложения участников мероприятия, министр дал соответствующие рекомендации в направлении вовлечения подростков и молодежи в спорт.

İdman.biz

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