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"Послы спорта" рассказали, чем будут заниматься - ФОТО

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5 Марта 2024 13:53
"Послы спорта" рассказали, чем будут заниматься - ФОТО

После парада, состоявшегося в спортивной столице Азербайджана Губе по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта, "Послы спорта" выразили свое мнение о своем избрании.

Как сообщает İdman.biz, они заявили, что возьмут на себя ответственность за свою работу и будут способствовать развитию спорта в стране.

Алия Пашаева подчеркнула, что очень рада быть «послом спорта». Она выразила уверенность, что внесет вклад в развитие молодежи и особенно в развитие нашего спорта.

Фарида Азизова также заявила, что постарается выполнить свои обязательства. По ее словам, главной целью будет здоровый образ жизни молодых людей.

Хайям Оруджев, Орхан Сафаров и Ильгар Гурбанов также заявили, что сделают все возможное, чтобы оправдать доверие.

Отметим, что эти спортсмены были выбраны «послами спорта» на 2024 год на внеочередном заседании коллегии под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова накануне.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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