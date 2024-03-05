Призыв министра

"Дорогие молодые люди и спортсмены!

Февраль, начавшийся с «Недели молодежи» и завершившийся «Неделей спорта», оказался очень успешным для обеих сфер. Особенно радовали каждого из нас большие победы наших спортсменов".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая февраль.

В "Точке зрения" за февраль он отметил следующее:

"Несомненно, самым значимым событием февраля стали очень важные и исторические выборы нашего народа для продолжения его побед. Уверенная победа Ильхама Алиева на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики является также победой нашей молодежи и спортсменов. Они активно участвовали в выборах, выразили свою благодарность победившему лидеру победившей нации. Благодарю каждого молодого человека и каждого спортсмена за их активность. Я горжусь тем, что нахожусь в списке членов Правительства, подтвержденном главой нашего государства после принесения присяги, и мы продолжим нашу деятельность вместе с большей ответственностью, чтобы оправдать вновь оказанное доверие.

Самые успешные спортивные новости февраля пришли из Румынии и Болгарии. Наши борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов, Нихат Мамедли, Хасрат Джафаров, а также наши борцы Мария Стадник и Алена Колесник завоевали титул чемпионов Европы. Наша национальная сборная по греко-римской борьбе достигла лучшего результата в истории чемпионатов Европы по выигранным медалям (3 золота, 2 серебра и 1 бронза) и впервые завоевала 3 золотые награды на континентальном первенстве. Еще одна знаменательная новость пришла из тяжелой атлетики спустя 12 лет. Дадаш Дадашбейли, который сильнее всех своих конкурентов в рывке, толчке и сумме двоеборья, завоевал 3 золотые медали и выиграл чемпионат Европы. Этот успех - наглядный пример возрождения тяжелой атлетики в нашей стране.

Очередных успехов добились гимнасты. Наш спортивный гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира, проходившем в Германии. Еще один наш спортсмен, Михаил Малкин, выиграл в Баку Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Кстати, Михаил Малкин был избран лучшим гимнастом Европы прошедшего года, его наставник Адиль Гусейнзаде также был избран лучшим тренером континента.

Поздравляю футбольную команду "Карабах", которая добилась исторического успеха в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА, преодолев трудный барьер "Браги" и выйдя в 1/8 финала. Желаю нашей команде, проявившей настоящую решимость в 120-минутном поединке, удачи в игре против «Байера», одного из сильнейших клубов Германии. Говоря о футболе, желаю удачи нашей сборной, которая в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024–2025 годов сыграет со Швецией, Словакией и Эстонией в группе 1 Лиги С. Радость победы мы получили благодаря нашим баскетболистам-мужчинам и гандболисткам-женщинам. Наша сборная по баскетболу одержала убедительную победу над сборной Косово в отборочном раунде ЧМ-2027. Наша национальная сборная по гандболу победила в Баку Литву в отборочном раунде чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году.

В нашей стране в течение месяца также состоялись ряд престижных соревнований. Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошел в Баку в седьмой раз. Также наши любители спорта имели возможность наблюдать с трибун за турниром «Большого шлема» по дзюдо, международным турниром по бадминтону и другими турнирами.

По случаю 5 марта - Дня физкультуры и спорта «Спортивная неделя», которую мы начали 27 февраля, продолжается интересными мероприятиями. Среди этих событий историческим стал первый старт ультрамарафона Ханкенди-Баку. Участники ультрамарафона, стартовавшего 29 февраля из города Ханкенди, преодолели 380 км и боролись в 5 этапов, чтобы добраться до финиша в Баку, а вчера на финише мы приветствовали и наградили победителей.

Традиционно в феврале продолжились наши встречи с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и престижных международных соревнованиях. Мы выслушали впечатления наших спортсменов о соревнованиях, в которых они участвовали, одержанных победах, обсудили с тренерами сборных их подготовку к будущим стартам. На традиционном приеме мы встретились с жителями Кюрдамирского, Уджарского и Зардабского районов и поинтересовались волнующими их вопросами.

Интерес к национальным видам спорта возрастает с каждым годом не только в нашей стране, но и во всем мире. Я участвовал в VI Всемирном этноспортивном форуме, проходившем в Анталье. Помимо дискуссий в панельных сессиях Форума, прошедших под девизом «Возрождение традиционных видов спорта», у меня состоялись двусторонние встречи с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Наджмеддином Билалом Эрдоганом и моими коллегами-министрами из ряда стран. Кстати, наш национальный вид спорта човкан уже официально оформлен на международном уровне и получил заслуженный статус. В нашей столице прошла Генеральная ассамблея вновь созданной Международной федерации човкана, а также состоялись выборы в руководящие органы. Надеюсь, что деятельность федерации будет способствовать распространению и развитию этого древнего вида спорта во всем мире.

Мы открыли спортзал в поселке Тюркан. В нем есть все для проведения соревнований и тренировок, залы для борьбы, дзюдо, тхэквондо, бокса, каратэ, аэробики. Во дворе комплекса также установлены уличные тренажеры, шахматная и баскетбольная площадки. Надеюсь, что турканцы смогут эффективно использовать эту возможность.

Недавно мы ознакомились с деятельностью Центра подготовки национальных сборных по дзюдо и заинтересовались тренировочным процессом спортсменов. Также я принимал участие в вручении сертификатов тренерам, участвующим в программе Академии Международной федерации дзюдо (IJF). Рекомендую эту деятельность всем федерациям по изучению международного опыта и подготовке специалистов.

В рамках визита в Ленкорань я ознакомился с деятельностью спортивного клуба «Ленкорань», обменялся идеями с тренерами, понаблюдал за тренировочным процессом спортсменов, пообщался с ними. Организация деятельности спортивных секций индивидуально специалистами в регионах является перспективным направлением с точки зрения физического здоровья детей и молодежи и развития будущих чемпионов.

Различные турниры, которые мы проводим среди сотрудников государственных учреждений, не только интересны, но и важны. Мы уже организовали соревнования по плаванию и бильярду для сотен сотрудников. В следующем году планируется организовать еще 18 турниров и еще 26 турниров. С точки зрения увеличения массовости занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни такие соревнования очень полезны, и я приглашаю всех, кто работает в государственных учреждениях, активно участвовать в этих соревнованиях.

Я был гостем молодежи на форуме взаимодействия и развития молодежных организаций в рамках «Недели молодежи». На мероприятии с участием представителей молодежных организаций мы обсудили интерактивные сетевые мероприятия, обмен опытом и ресурсами, новые возможности для молодежи, приоритетные темы нового грантового конкурса и объявили новый грантовый конкурс. Кстати, министерство уже объявило конкурс грантов на 2024 год для поддержки деятельности молодежных организаций. Я считаю, что этот конкурс поможет стимулировать участие молодежных общественных организаций в решении вопросов, актуальных для молодежи.

В Лянкяране мы отметили День молодежи Азербайджана и выбор Ленкорани «Молодежной столицей» на 2024 год. Мы почтили победителей номинации «Молодежь года». На церемонии открытия проекта «Молодежная столица» я вручил главе исполнительной власти города Лянкяран символический ключ от «Молодежной столицы», после чего мы вручили государственные награды молодым людям, удостоенным Президентской молодежной стипендии 2024 года. Награды Указом Президента Азербайджанской Республики На II Форуме блогеров «Новые тенденции и молодежь» мы хорошо обсудили текущую ситуацию и будущие вопросы сотрудничества в социальных сетях по различным направлениям. известные блоггеры в своих областях и обменялись своими интересными идеями и предложениями. Я был гостем на очередном заседании «Дискуссионной площадки волонтеров ASAN». На встрече, организованной в рамках «Недели спорта», мы обсудили пропаганду спорта и здорового образа жизни среди молодежи, проекты и спортивные мероприятия, реализуемые министерством, волонтерскую деятельность, я ответил на вопросы молодежи.

В стране растет число людей, занимающихся спортом. Это результат совместной деятельности и проделанной работы. Тот факт, что 68-летний Гусейнага Сафаров, один из участников ультрамарафона Ханкенди-Баку, оказался в числе тех, кто вчера добрался до финиша, еще раз показал, что спортом можно заниматься в любом возрасте. Независимо от возраста, я призываю всех заниматься спортом.

С праздником!"

İdman.biz