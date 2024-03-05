5 марта - День физической культуры и спорта

Сегодня в Азербайджане День физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.biz, он отмечается согласно Указу Президента Ильхама Алиева от 4 марта 2005 года.

Не случайно 5 марта в Азербайджане отмечается День физической культуры и спорта. 5 марта 1995 года в Бакинском Дворце спорта общенациональный лидер Гейдар Алиев встретился с победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы. На этом мероприятии был создан Спортивный фонд. Тем самым был заложен фундамент новой стратегии развития физической культуры и спорта в нашей стране.

В 2006 году указом президента Ильхама Алиева Министерство молодежи и спорта было реорганизовано. В результате последовательных усилий и успешной спортивной политики президента Ильхама Алиева, возглавляющего Национальный олимпийский комитет с 1997 года, Азербайджан стал ведущей спортивной страной мира. В нашей стране с каждым годом возрастает внимание к спорту и физической культуре. Любовь главы нашего государства к спорту, его особая чуткость к спортсменам, его постоянная забота о повышении их профессионализма, укреплении материально-технической базы спорта, его решения о создании олимпийских спортивных комплексов и спортивных баз являются ярким тому подтверждением.

В результате этого наши спортсмены добились больших успехов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Наши спортсмены семь раз участвовали в летних Олимпийских играх. За этот период было завоевано 49 медалей.

На Олимпийских играх наши представители семь раз поднимали наш трехцветный флаг. Кроме того, завоевано 14 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Наши спортсмены на высоком уровне готовятся к успешному продолжению эстафеты на летних Олимпийских играх Париж-2024, которые пройдут в этом году. 9 наших представителей в 6 видах уже получили лицензию во французскую столицу. Азербайджанские спортсмены постараются увеличить это число на лицензионных турнирах, которые пройдут в ближайшие месяцы, а затем добьются успеха в Париже.

Достижения в игровых видах спорта также растут с каждым годом. Радуют болельщиков не только волейболистки, но и «Карабах» в футболе, «Сабах» в баскетболе и наши команды 3х3.

Не только в Баку, но и во всех регионах нашей страны действуют современные олимпийские спортивные комплексы, создана прекрасная спортивная инфраструктура. Бакинский олимпийский стадион, Национальная арена гимнастики, Бакинский дворец водных видов спорта и другие великолепные спортивные сооружения заставляют говорить о себе. В результате наша страна стала подходящим местом для проведения ряда крупных международных соревнований и чемпионатов мира.

Необходимо подчеркнуть, что три игры группового этапа ЕВРО-2020, один из четвертьфиналов и финальный матч Лиги Европы 2019 года между "Челси" и "Арсеналом" состоялись в Баку. Кроме того, в 2012 году прошли Чемпионат мира среди девушек до 17 лет по футболу, первые Европейские игры в 2015 году, в 2016 году - Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет, 42-я Всемирная шахматная олимпиада, IV Исламская олимпиада. В 2017 году в Баку прошли такие престижные соревнования, как IV Игры исламской солидарности и чемпионат Европы по волейболу среди женщин, чемпионат мира по художественной гимнастике, «Формула-1» и запомнились своей организацией на высоком уровне.

Эти успехи были достигнуты благодаря успешному продолжению и развитию политики повышенного внимания и заботы о здоровье нашей молодежи под руководством Президента Ильхама Алиева, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в Азербайджане. Последовательные меры в этой области, внимание и забота, оказываемые спортсменам, прекрасная спортивная инфраструктура, отвечающая самым высоким стандартам в нашей стране, создают прочную основу для достижения еще больших успехов в предстоящие годы.

В оставшийся период 2024 года азербайджанским спортсменам удалось продолжить успехи, достигнутые на различных уровнях. Можно вспомнить о медалях, завоеванных борцами и штангистами на чемпионатах Европы. Успехи, достигнутые на футбольных полях, также отличаются своей преемственностью. Продолжая писать историю в континентальных клубных турнирах, "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В этом году в нашей стране проводится спортивная неделя в связи с Днем физкультуры и спорта 5 марта. 28 февраля в Баку начались многочисленные мероприятия, организованные Министерством молодежи и спорта Азербайджана. Спортивные мероприятия различного уровня завершатся сегодня спортивным парадом в Губе. В рамках мероприятия также состоялся ультрамарафон Ханкенди-Баку на 380 км.

İdman.biz