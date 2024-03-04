4 Марта 2024
RU

Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

Другие
Новости
4 Марта 2024 16:22
Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

«Завтра спортивный праздник. Поздравляю всю спортивную общественность с этим событием. Как и каждый год, и в этом году мы объявили спортивную неделю».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем обращении к журналистам.

Министр, принявший участие в церемонии награждения победителей ультрамарафона Ханкенди-Баку, который проводился впервые, высказал свое мнение о соревновании:

"На этой спортивной неделе у нас больше мероприятий, чем за весь год. Мы хотим больше привлечь общественность к спорту. Впервые возникла такая идея и был проведен ультрамарафон. Наша страна уже суверенная, мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди. В Ханкенди с участием главы страны прошла игра Кубка страны по футболу».

Министр поздравил спортсменов, преодолевших дистанцию ​​в 380 км:

«Мы стартовали из Ханкенди, и участники преодолели дистанцию ​​бегом в сторону столицы. Мы дали горожанам шанс, чтобы их могли поддержать. Всего было более 60 спортсменов. Участвовали спортсмены не только из Азербайджана, но и Мексики, братской Турции. Конечно, не всем удалось дойти до конца. Сегодня на финише мы ждали 16 человек. Это очень сложный ультрамарафон. За пять дней они преодолели 380 км. Поздравляю и благодарю каждого участника».

Отметим, что марафон Ханкенди-Баку, стартовавший 29 февраля с участием 64 спортсменов, состоял из 5 этапов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Внеочередное заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта - выбраны "Послы спорта" года - ФОТО
12:15
Другие

Внеочередное заседание Коллегии Министерства молодежи и спорта - выбраны "Послы спорта" года - ФОТО

Состоялось внеочередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта
"Неделя спорта": прошла эстафета среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями - ФОТО
3 Марта 23:45
Другие

"Неделя спорта": прошла эстафета среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями - ФОТО

В рамках "Недели спорта" прошла эстафета среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями
Акция по посадке деревьев в рамках "Недели спорта" - ФОТО
3 Марта 23:31
Другие

Акция по посадке деревьев в рамках "Недели спорта" - ФОТО

3 марта Министерство молодежи и спорта организовало акцию по посадке деревьев во дворе Говсанского олимпийского спортивного комплекса в рамках "Недели спорта"
Впервые в истории - наша команда выиграла международное соревнование - ФОТО
3 Марта 21:04
Другие

Впервые в истории - наша команда выиграла международное соревнование - ФОТО

В столице Индонезии Джакарте прошел турнир "Point Blank International Championship 2024" по электронному спорту "Point Blank
Чендлер - о поединке с Конором: UFC никогда не предлагали мне другого оппонента
3 Марта 17:34
Другие

Чендлер - о поединке с Конором: UFC никогда не предлагали мне другого оппонента

"Этот простой не сказывается негативно на мне"
5 девушек, променявших карьеру в боксе и других боевых искусствах на ММА - ВИДЕО - ФОТО
3 Марта 16:52
Другие

5 девушек, променявших карьеру в боксе и других боевых искусствах на ММА - ВИДЕО - ФОТО

Эти девушки были чемпионками мира и Европы по боксу, дзюдо, самбо и кикбоксингу, но решили уйти в ММА

Самое читаемое

Рамин Мусаев: "Гурбану Гурбанову еще рано быть президентом АФФА" - ВИДЕО
2 Марта 11:45
Азербайджанский футбол

Рамин Мусаев: "Гурбану Гурбанову еще рано быть президентом АФФА" - ВИДЕО

К Гурбану проявили неуважение"
Бесславное завершение карьеры большого таланта
1 Марта 19:43
Мировой футбол

Бесславное завершение карьеры большого таланта

Погба попался на применении древних стероидов
Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов
2 Марта 14:43
Азербайджанский футбол

Аншлаг на игре "Карабах" - "Байер": продано 27 тысяч билетов

Хотя до встречи, которая состоится 7-го марта, осталось 5 дней, билеты уже заканчиваются
Предложение на пост главного тренера сборной Азербайджана: "Давайте пригласим Мусаева в сборную" - ВИДЕО
3 Марта 10:27
Азербайджанский футбол

Предложение на пост главного тренера сборной Азербайджана: "Давайте пригласим Мусаева в сборную" - ВИДЕО

"Это может подтвердить и сам Махмуд Гурбанов"