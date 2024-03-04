Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

«Завтра спортивный праздник. Поздравляю всю спортивную общественность с этим событием. Как и каждый год, и в этом году мы объявили спортивную неделю».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем обращении к журналистам.

Министр, принявший участие в церемонии награждения победителей ультрамарафона Ханкенди-Баку, который проводился впервые, высказал свое мнение о соревновании:

"На этой спортивной неделе у нас больше мероприятий, чем за весь год. Мы хотим больше привлечь общественность к спорту. Впервые возникла такая идея и был проведен ультрамарафон. Наша страна уже суверенная, мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди. В Ханкенди с участием главы страны прошла игра Кубка страны по футболу».

Министр поздравил спортсменов, преодолевших дистанцию ​​в 380 км:

«Мы стартовали из Ханкенди, и участники преодолели дистанцию ​​бегом в сторону столицы. Мы дали горожанам шанс, чтобы их могли поддержать. Всего было более 60 спортсменов. Участвовали спортсмены не только из Азербайджана, но и Мексики, братской Турции. Конечно, не всем удалось дойти до конца. Сегодня на финише мы ждали 16 человек. Это очень сложный ультрамарафон. За пять дней они преодолели 380 км. Поздравляю и благодарю каждого участника».

Отметим, что марафон Ханкенди-Баку, стартовавший 29 февраля с участием 64 спортсменов, состоял из 5 этапов.

İdman.biz