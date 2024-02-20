Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 19-25 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Женский чемпионат страны по шахматам – 10-20 февраля (Баку);

Чемпионат страны по самбо и первенство среди мужчин, молодежи, юниоров, кадетов – 15-19 февраля (Баку);

Зональное первенство среди кадетов по боксу – 20-25 февраля (Азербайджан, Сумгаит);

Юниорский чемпионат страны по тяжёлой атлетике – 23-25 ​​февраля (Баку);

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу – 23-25 ​​февраля (Баку);

Первенство страны по дзюдо (личное и командное) среди юношей и девушек до 21 года – 23-25 ​​февраля (Баку);

Первенство города Баку по самбо среди детей 2012-2013 годов рождения и подростков 2010-2011 годов рождения – 23-25 ​​февраля (Баку);

Открытый турнир по баскетболу, посвященный Ходжалинскому геноциду – 24-25 февраля (Баку);

Соревнования по триатлону «IronWind Winter Aquathion» (олимпийская дистанция) – 24-25 февраля (Баку);

Новое динамичное соревнование по легкой атлетике – 24 февраля (Баку);

Предварительные отборочные игры чемпионата мира по баскетболу «ФИБА 2027» (Азербайджан-Косово) – 25 февраля (Баку).

İdman.biz