Перейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес - ВИДЕО - ФОТО

Перейра готов драться с кем-угодно кроме Анкалаева, бразилец не хочет терять свой титул



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра уже сообщил об отказе проводить первую защиту титула против Магомеда Анкалаева. Бразилец выбрал более выгодный для себя вариант с Джамалом Хиллом.



Бой с Хиллом - прекрасная возможность сохранить титул

Яркая победа Магомеда Анкалаева над Джонни Уокером не приблизила российского бойца к титульнику в полутяжелом дивизионе UFC. Руководство организации не дает дагестанцу гарантий того, что он в следующем поединке подерется за пояс.

Тем временем, действующий чемпион в весовой категории до 93 кг Алекс Перейра уже выбрал для себя очередного оппонента, и это не Анкалаев. Бразилец публично заявил о желании подраться с бывшим обладателем титула Джамалом Хиллом.

Американец в последний раз выходил в клетку в январе прошлого года. Тогда он в одностороннем порядке перебил 43-летнего ветерана Гловера Тейшейру, забрал поединок в свой актив единогласным решением судей и стал обладателем вакантного пояса.

Но уже весной новоиспеченный чемпион получил травму и добровольно отказался от титула. Восстановление Хилла затянулось, и он только недавно приступил к тренировкам.

Неудивительно, что Перейра выбрал именно его в качестве следующего оппонента. Выходить в клетку с Магомедом Анкалаевым, набравшим прекрасную форму, для бразильца огромный риск.

Если раньше все говорили о выдающихся навыках россиянина в партере, то после боя с Уокером выяснилось, что он еще и неплохой ударник. Сейчас угроза досрочного поражения для Алекса в противостоянии с Магомедом очень велика.

Бразилец хочет, как можно дольше, пробыть в качестве чемпиона. Поэтому поединок с таким серьезным оппонентом ему не нужен. Да и шансов на успех против Хилла гораздо больше.

Суммарный простой американского полутяжеловеса может достигнуть полтора года. Неизвестно, в какой форме он подойдет к очередному поединку ввиду столь длительной паузы.

Тот же Иржи Прохазка после травмы плеча против Перейры выступил не самым лучшим образом. Без предварительного поединка Хилл выглядит легкой мишенью для Алекса.

Джамал не заслуживает титульник

Джамал Хилл vs Джонни Уокер: Вспоминаем бой

Тем временем, пока Хилл пребывал в лазарете, Магомед Анкалаев улучшил свою беспроигрышную серию в промоушене. После нокаута в противостоянии с Уокером она достигла 11-ти поединков кряду.

Россиянин гораздо дольше Хилла пребывает в первой десятке рейтинга и на его счету больше громких побед. Он зачистил уже 2 поколения бойцов, начиная от Энтони Смита и заканчивая Никитой Крыловым.

Послужной список Джамала выглядит не таким внушительным, как у дагестанца. Самые громкие победы Хилл завоевал в поединках с Тиаго Сантосом, Гловером Тейшейрой и тем же Джонни Уокером.

Но в его активе нет ни одной победы над нынешними бойцами и из первой пятерки рейтинга. Успехи в противостояниях с восходящими звездами дивизиона тоже отсутствуют.

Ранее в большинстве боев Джамал в основном дрался либо с ветеранами, либо с оппонентами, которые на грани вылета из топ-15. Нельзя сказать, что он заслужил титульник в январе прошлого года. Тогда Хилл шел лишь на седьмой строчке в рейтинге.

А побед над прямыми конкурентами из числа участников титульной гонки в его активе не было. Само чемпионство Хилла - просто удачное стечение обстоятельств, так как в победе над ветераном Тейшейрой нет ничего выдающегося.

До сих пор возникает вопрос: а является ли Джамал бойцом топ-уровня? В случае с Анкалаевым все предельно понятно. Дагестанец главная угроза для всего дивизиона и самый непроходимый оппонент для каждого.

Но Хиллу до такого статуса очень далеко. Впрочем, UFC настолько не хочет видеть россиянина в качестве чемпиона, что может пойти навстречу Перейре с выбором очередного противника.

Перейра готов сбежать от Анкалаева в средний вес

Дана Уайт уже наверняка утвердил Джамала Хилла в качестве следующего претендента на титул. Теперь все зависит оттого, насколько быстро экс-чемпион восстановится и сможет выйти в клетку.

Если же Хилл не сумеет подготовиться к концу лета, то у UFC больше не останется выбора, как свести Перейру с Анкалаевым. Но даже при таком исходе у Алекса уже есть запасной вариант.

Недавно он сообщил, что может в ближайшее время вновь вернуться в средний дивизион. В привычной для Алекса категории его ожидают 2 громких поединка. Первый из них — титульник с новым чемпионом Дрикусом Дю Плесси.

Южноафриканец хоть и взял пояс, но его победа над Шоном Стриклендом выглядит очень сомнительной. Дрикус далеко не самый техничный ударник, а его борьба в последнее время перестала работать.

Стилистически Дю Плесси выглядит идеальным соперником для Перейры. В таком поединке бразилец будет чувствовать себя максимально комфортно. Он сумеет раскрыть свои лучшие качества и ему не придется обороняться от постоянных проходов в ноги, как это могло быть в бою с Анкалаевым.

Еще один вариант для Перейры в среднем весе - это завершение трилогии против давнего врага Исраэля Адесаньи. Такой поединок выгоден абсолютно для всех: для болельщиков, для Даны Уайта и для самого Алекса.

Сейчас счет в UFC у них 1-1. Но ранее за бразильцем были еще 2 победы в рамках турниров по кикбоксингу. Их противостояние уже вошло в историю. Поэтому завершение трилогии с Адесаньей выглядит уважительной причиной для Перейры отказаться от защиты титула в полутяжелом весе в бою с Анкалаевым.

Особенно, если бы Алекс и Исраэль подписали контракт на UFC 300. Магомед для бразильца — это настоящий ночной кошмар. Перейра не станет рисковать своей репутацией и статистикой.

Он и его команда приложат максимум усилий, чтобы избежать боя против россиянина.

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