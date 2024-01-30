В Мексике появилась новая звезда. Мунгия нокаутировал Райдера и вызвал "Канело"

Уверенная победа над Райдером приблизила Мунгия к поединку с «Канело» за все пояса



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В ночь с 27 на 28 января Хайме Мунгия одержал победу техническим нокаутом над Джоном Райдером, после чего бросил вызов на поединок звездному соотечественнику из Мексики Саулю Альваресу



Стойкость Райдера не спасла его от нокаута

Поединок во втором среднем весе с участием Джона Райдера и Хайме Мунгия возглавил кард турнира по боксу в Финиксе, проходившего в ночь с 27 на 28 января. С самых первых секунд молодой мексиканец занял центр ринга и принялся поддавливать своего противника джебами с дальней дистанции.

Поначалу Мунгия вкладывался в каждый удар, пытаясь взрывными сериями застать Райдера врасплох. Британец даже не пытался забрать себе инициативу, его устраивала работа вторым номером.

Но все же прессинг Хайме сказал свое слово. Уже во втором раунде непобежденный мексиканец отправил Джона в нокдаун. 30-летний англичанин поднялся на ноги и продолжил драться, но у него мало, что получалось.

В четвертом отрезке Мунгия во второй раз за поединок отправил оппонента на настил, однако для досрочного финиша этого оказалось недостаточно. Первую половину боя мексиканец выиграл с явным преимуществом. Лишь только в седьмом раунде Райдер начал чаще идти вперед и выбрасывать больше ударов.

Периодически он здорово контратаковал Хайме силовыми джебами и хуками, но более молодой противник держал удар, оставаясь стоять на ногах. Мексиканец хорошо себя чувствовал и на ближней дистанции.

Мунгия перерабатывал соперника, даже несмотря на регулярные пропущенные удары. Было видно, что в этом поединке мексиканец нацелился на досрочный финиш. Он не сбавлял оборотов, продолжая прессинговать оппонента в каждом раунде.

В девятом отрезке Хайме вновь отправил британца на настил. Райдер поднялся на ноги и тут же пропустил мощный удар в корпус, после которого снова побывал в нокдауне.

Райдер нашел в себе силы продолжить встречу, однако на этот раз Мунгия довел дело до конца. Он обрушил на Джона град ударов, заставив судью остановить поединок и присудить ему победу.

Мунгия способен превзойти Альвареса

После такого яркого выступления Хайме в очередной раз напрашивается сравнение с его звездным соотечественником Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в их дивизионе.

В свои 27 лет Мунгия тоже успел отметиться рядом достижений. Ранее он был доминирующим чемпионом в первом среднем весе с тремя удачными защитами титула. При переходе в более высокие категории мексиканец не испытал никаких проблем.

Он удачно дрался в среднем весе и продолжает сносить всех соперников на своем пути в категории, где все пояса принадлежат «Канело». Конечно, в плане медийности и популярности тот же Альварес в 27 лет сделал гораздо больше.

Сауль уже тогда стал одной из главных звезд в боксе и дал очень конкурентный бой Флойду Мейвезеру. У Хайме поединков такого масштаба пока что не было. Но в его резюме тоже есть сильные бойцы.

Ранее Мунгия побил таких парней, как Садам Али, Лиам Смит, Такэси Иноуэ. Недавно поверженный мексиканцем Райдер пополнил этот список. Плюс ко всему, в сравнении с тем же «Канело» Хайме еще никому не проигрывал в профессиональной карьере.

Статистика в 43 победы в 43-х боях выглядит впечатляющей. Глядя на текущую форму молодого мексиканца, возникает вопрос: а готов ли он конкурировать сейчас с «Канело».

Неудивительно, что по окончании противостояния с Райдером, Мунгия, занимающий первую строчку в рейтинге WBO, бросил вызов звездному соотечественнику.

«Канело» может ответить отказом на вызов Хайме

Выступление Хайме против Джона Райдера получилось более ярким, нежели у Альвареса, потому как молодой мексиканец в отличие от именитого «Канело» сумел удосрочить их общего оппонента.

Это говорит о том, что он является бойцом очень высокого уровня и способен доставить проблемы даже чемпиону. Поединок двух мексиканцев выглядит не менее интригующим, чем противостояние Альвареса против непобежденного Дэвида Бенавидеса.

Но в последнее время «Канело» сам выбирал себе соперников. И дрался абсолютный чемпион только с теми оппонентами, которые классом гораздо ниже. Райдер, 40-летний Головкин и Чарло - это не уровень Альвареса во втором среднем весе.

В мае 2022-го у Сауля проходил поединок с Дмитрием Биволом, но он был в полутяжелом дивизионе. «Канело» уже 3 года находится в зоне комфорта и бои с прямыми конкурентами ему не нужны.

Следующий интересующий его соперник - это Джермалл Чарло, брат недавно побитого им чемпиона первого среднего дивизиона Джермелла Чарло. В итоге Хайме, как и все боксеры из топ-5, стал заложником ситуации.

Если Мунгия хочет получить поединок с «Канело», то ему придется встать в очередь, а возможно, провести претендентский бой против Дэвида Бенавидеса.

Для Райдера все кончено, пора уходить

После второго поражения кряду Джон Райдер вряд ли может рассчитывать на титульный или хотя бы претендентский поединок. Оба боя с Мунгия и Альваресом для британца получились очень похожими.

Он сразу же отдал соперникам инициативу и просто работал на контратаках. Ему не удавалось развить успех за счет маленькой активности, а его одиночные попадания не несли мексиканцам большого урона.

В плане техники и скорости Джон уступает всем соперникам из топ-5 второго среднего дивизиона. Единственное, чего не отнять у британца, это его невероятную стойкость. Однако для того чтобы побеждать, необходимо самому самому наносить удары, с чем у Райдера есть проблемы.

2 прошедших поединка показали реальный уровень Джона, который точно не соответствует чемпионскому. Теперь громких боев ожидать не стоит. Райдер из недавнего претендента на титул довольно стремительно перешел в категорию сбитых летчиков.

Британцу больше ничего не остается, как выходить на ринг против менее мастеровитых оппонентов, и драться только за деньги. Время Джона Райдера уже прошло. Сейчас британскому боксеру и вовсе стоит задуматься о завершении карьеры.

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