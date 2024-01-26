"Rizin" объявил полный кард турнира с участием Карамова и Рагимова

Организаторы турнира «Rizin Landmark 8», который пройдет 24 февраля в Саге (Япония) обнародовали полный список боев карда.
Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие два азербайджанских мастера смешанных единоборств - Вугар Карамов (66 кг) предстоит биться с японцем Маджимой Казумасой, а Турал Рагимов в этой же категории встретится с другим местным спортсменом - Ханзо Танакой.
Полный состав карда, в который вошли 15 боев, выглядит следующим образом:
71 кг. Луис Густаво (Бразилия) – Йошинори Хори (Япония)
66 кг. Вугар Карамов – Казумаса Маджима (Япония)
71 кг. Юсуке Ячи (Япония) – Кьюнг-Пьо Ким (Южная Корея)
66 кг. Таканори Яшида (Япония) – Хироаки Сузуки (Япония)
77 кг. Даичи Абэ (Япония) – Кота Оссман (Япония)
49 кг. Аяка Хамасаки (Япония) – Клейр Лопес (Франция)
57 кг. Юки Ито (Япония) – Масатоши Уэда (Япония)
66 кг. Турал Рагимов – Ханзо Танака (Япония)
61 кг. Кента Такизава (Япония) – Шохеи Носе (Япония)
58 кг. Такуми Терада (Япония) – Такекийо Томинага (Япония)
60 кг. Риога (Япония) – Теппеи Мочида (Япония)
61 кг. Даики Яширо (Япония) – Юто Араки (Япония)
62,5 кг. Реито Бравели (Япония) – Кьехеи Фурумура (Япония)
62,5 Ханя Хашимото (Япония) – Рикито (Япония)
53 кг. Кеито Ишиго (Япония) – Сатоши Каташима (Япония)
Заки Фейзуллаев
İdman.biz