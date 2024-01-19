20 Января 2024
RU

Дана Уайт сделал заявление о будущем Макгрегора в UFC, не упомянув бой с Чендлером

Другие
Новости
19 Января 2024 20:48
Дана Уайт сделал заявление о будущем Макгрегора в UFC, не упомянув бой с Чендлером

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в октагон в 2024 году. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", при этом Уайт не стал называть его соперника и дату поединка. Об этом у себя в социальных сетях сообщил известный спортивный журналист Аарон Бронстетер, сославшись на выступление Уайта в эфире Sportsnet.

Ранее сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с американцем Майклом Чендлером. По словам Конора, бой должен пройти 29 июня 2024 года. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.

İdman.biz

Новости по теме

5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс - ВИДЕО - ФОТО
19 Января 22:57
Другие

5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс - ВИДЕО - ФОТО

Возраст, сильные конкуренты или травма - почему Шевченко не сумеет вернуть себе пояс?
В Азербайджане внесены изменения в правила предоставления стипендии участникам Олимпийских игр
19 Января 19:44
Другие

В Азербайджане внесены изменения в правила предоставления стипендии участникам Олимпийских игр

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов
Календарь сезона от мирового триатлона
19 Января 15:33
Другие

Календарь сезона от мирового триатлона

Организация представила новые локации соревнований, которые будут частью олимпийской квалификации
Стало известно, будет ли Махачев драться на дебютном турнире UFC в Саудовской Аравии
19 Января 14:51
Другие

Стало известно, будет ли Махачев драться на дебютном турнире UFC в Саудовской Аравии

"Турнир будет проходить без чемпионских боёв"
"Здоровый образ жизни" в Приморском национальном парке - ФОТО
19 Января 13:38
Другие

"Здоровый образ жизни" в Приморском национальном парке - ФОТО

Организатором мероприятия выступило Министерство молодежи и спорта
"Вы поймёте, что подобного раньше вы ещё не видели"
19 Января 12:10
Другие

"Вы поймёте, что подобного раньше вы ещё не видели"

Тренер Бетербиева предупредил Бивола о последствиях в случае их боя

Самое читаемое

Легендарный футболист погиб по дороге из командировки: "Все, что от него осталось - обручальное кольцо и часы"
18 Января 21:43
Мировой футбол

Легендарный футболист погиб по дороге из командировки: "Все, что от него осталось - обручальное кольцо и часы"

Он - один из девяти футболистов, выигравших все три главных на тот момент Еврокубка - Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков
Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"
17 Января 16:18
Другие

Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"

"Мы вместе пережили много хорошего и позитивного"
Олимпийская надежда Австралии: "Тренировки в Баку - это уникальный опыт. Здесь есть все самое необходимое"
18 Января 13:37
Гимнастика

Олимпийская надежда Австралии: "Тренировки в Баку - это уникальный опыт. Здесь есть все самое необходимое"

"Я не знаю других подобных комплексов в мире, где это делается"
Новый легионер бакинского клуба: "С первого дня я в Баку как дома" - ИНТЕРВЬЮ
18 Января 17:30
Баскетбол

Новый легионер бакинского клуба: "С первого дня я в Баку как дома" - ИНТЕРВЬЮ

"Наша цель - стать чемпионом"