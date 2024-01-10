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В Азербайджане могут снять фильм с участием всемирно известного Стивена Сигала - ФОТО

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Интервью
10 Января 2024 17:36
В Азербайджане могут снять фильм с участием всемирно известного Стивена Сигала - ФОТО

"Стивен Сигал дважды посещал Азербайджан. Хотя у нас есть разница в возрасте, мы с ним дружим».

Об этом İdman.biz сообщил президент Азербайджанской ассоциации китайских боевых искусств Асиф Саядов.

В 2018 году заслуженный тренер принял участие в международном фестивале в России по приглашению мастера айкидо, киноактёра и режиссёра Стивена Сигала и был его помощником. Глава федерации, который до сих пор поддерживает связь со знаменитостью, рассказал, что они подумывают снять в Баку документальный фильм с участием Стивена Сигала:

"У нас есть несколько проектов. Мы хотим снять в Азербайджане документальный фильм с участием Стивена Сигала. Он очень любит Азербайджан. Мы говорили об этом несколько раз. В фильме будут боевые сцены. Они будут сделаны в Старом городе, перед нашими историческими памятниками. Из-за загруженности Сигала это пока невозможно. Однако вопрос остается актуальным».

Отметим, что Сигал посещал Азербайджан в 2015 и 2016 годах.

Эмин Ага

İdman.biz

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