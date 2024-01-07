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Поединок с участием Ислама стал боем года по версии MMAJunkie

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7 Января 2024 23:51
Поединок с участием Ислама стал боем года по версии MMAJunkie

Статусный американский бойцовский портал MMAJunkie выбрал лучший бой по итогам 2023 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", поединком года по версии издания стала первая победа чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски из Австралии. Их встреча состоялась 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Ислам одолел своего соперника единогласным решением судей.

Отметим, что позже Махачев и Волкановски провели реванш. Это произошло 21 октября 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Во втором поединке конкуренции не наблюдалось. Ислам сумел нокаутировать Александра в первом же раунде. После победы Махачев стал лидером в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

İdman.biz

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