Главные спортивные соревнования 2024 года - СПИСОК

В 2024 году любителей спорта ждут интересные спортивные соревнования.

İdman.biz сообщает, что в стартовавшем году пройдут такие крупные турниры, как Летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу.

Представляем список самых интересных спортивных соревнований на планете.

Футбол. Кубок африканских наций (13 января – 11 февраля)

Первый крупный турнир 2024 года стартует 11 января. Сильнейшие команды «Черного континента» сразятся в 34-м Кубке африканских наций. Последним победителем турнира стал Сенегал.

Большой теннис. Открытый чемпионат Австралии (14-18 января)

Сильнейшие теннисисты мира сразятся в первом в сезоне турнире «Большого шлема». Фаворит турнира Новак Джокович наверняка станет рекордсменом, если одержит свою 25-ю победу. С 24 победами сербский теннисист делит первые два места с Маргарет Корт.

Супербоул. (11 февраля)

11 февраля по другую сторону океана пройдет Супербоул. В Лас-Вегасе определятся сильнейшие представители американского футбола. Финал Супербоула считается самым масштабным и ярким спортивным шоу в мире.

Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри (17 февраля)

В 2024 году состоится главный боксерский бой мира. Встреча Усика и Фьюри, которая не состоялась в конце прошлого года, ожидается с нетерпением.

Формула 1. Первый Гран-при сезона (2 марта)

Любители автоспорта будут наблюдать за первым Гран-при сезона 2 марта. Старт будет дан в Бахрейне. Бакинский этап Формулы-1 пройдет 22-24 сентября.

Хоккей. Чемпионат мира (10-26 мая)

Чехия примет чемпионат мира по хоккею. Турнир с участием 16 команд будет организован в двух городах. Сборная Канады завоевала титул победителя ЧМ-2023.

Футбол. Финал Лиги чемпионов (1 июля)

Решающий матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня. Матч пройдет на знаменитом стадионе «Уэмбли».

Футбол. ЕВРО-2024 (14 июня-14 июля)

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии. За победу будут бороться 24 команды континента.

Велоспорт. «Тур де Франс» (29 июня – 21 июля)

Самая важная велогонка мира «Тур де Франс» пройдет в 111-й раз.

Летние виды спорта. Олимпийские игры Париж-2024 (26 июля – 11 августа)

Летние Олимпийские игры, которых с нетерпением ждут сильнейшие спортсмены мира. Олимпиада Париж-2024, которая стартует 26 июля во французской столице, завершится 11 августа.

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (ноябрь-декабрь)

Бахрейн примет следующий чемпионат мира по тяжелой атлетике. Точная дата проведения соревнования в Манаме неизвестна. Чемпионат пройдет в ноябре-декабре.

İdman.biz