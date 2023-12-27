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Менеджер Махачева: Одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает

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27 Декабря 2023 16:54
Менеджер Махачева: Одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, что россиянин проведёт поединок в полусреднем весе.

«Да, одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает», - приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский боец сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний поединок Махачев провёл в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски из Австралии.

Первый бой чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, россиянина Ислама Махачева с обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски из Австралии стал «Боем года» по версии ESPN.

İdman.biz

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