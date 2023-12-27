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Тофик Мусаев: "Мы продолжаем переговоры с новым промоушеном"

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27 Декабря 2023 12:29
Тофик Мусаев: "Мы продолжаем переговоры с новым промоушеном"

«Сейчас я нахожусь в PFL, переговоры с этой организацией продолжаются».

Об этом İdman.biz заявил мастер смешанных единоборств Тофик Мусаев, оценивая перпективы своей дальнейшей карьеры.

Он находился на контракте с «Bellator», но данный промоушн недавно поглотила другая организация - Professional Fighters League. «В данный момент пока нет ничего контретного. Я знаю о планах новой лиги в отношении новой серии турниров и возможности битья с ведущими спортсменами. Однако, пока ведем переговоры. Думаю, что вскоре все проясниться», - отметил Т.Мусаев.

Последний бой он провел в начале ноября, когда победил японца Коджи Такеду на турнире «Landmark 7», инициированной японской организации «Rizin».

Что касается «Bellator», то после того, как организацию приобрел PFL, «Bellator» продолжает работать в рамках новой системы под названием «Bellator International Champions Series». Международная серия будет включать в себя восемь турниров в год, в каждом из которых организуют два титульных боя.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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